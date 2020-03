La vita in diretta, Alberto Matano e Lorella Cuccarini arriva l’annuncio: “Non possimo, siamo obbligati a farlo…”

Anche a La vita in diretta non c’è il pubblico

Ebbene sì, anche La vita in diretta si è dovuta attenere alle nuove direttive emanate dal Governo sull’emergenza Coronavirus. Quindi dopo lo stop al pubblico negli studi di Milano, ora è il turno di quelli collocati a Roma. Quindi nemmeno Storie Italiane e La prova del cuoco avevano gli spettatori.

Aprendo la puntata di giovedì i due padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno detto la loro su quanto sta accadendo nel nostro Paese. Dopo aver fatto terminare la sigla, l’ex giornalista del Tg1 ha detto che fa un po’ effetto vedere lo studio del rotocalco di Rai Uno senza spettatori, ma è così che bisogna fare.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini parlano di distanze di sicurezza

Le parole di Alberto Matano hanno trovato la risposta da parte della collega Lorella Cuccarini. Quest’ultima, infatti, ha affermato che al momento sono cambiate le abitudini, anche le loro, perché sono in uno studio senza pubblico e al momento sono queste le nuove disposizioni. Poi la rivale di Heather Parisi che nelle ultime ore è tornata alla carica contro di lei, ha parlato anche della distanza minima di sicurezza imposta per evitare di contagiarsi dal Coronavirus.

A quel punto rivolgendosi all’ex mezzo busto del Tg1 gli ha detto di starle lontano e che tale ordinanza dovranno rispettarla anche con gli ospiti e questa cosa le fa un certo effetto. “Però siamo obbligati a rispettare le distanze di sicurezza anche con loro”, ha ribadito l’ex ballerina romana.

Alberto Matano ironizza con Lorella Cuccarini sul non potersi baciare

Durante le due settimane di Coronavirus i due conduttori de La vita in diretta hanno evitato l’ingresso da dietro il led e senza la diffusione della sigla. Provvedimento che era rientrato nel pomeriggio di lunedì tornando alla normalità. Ma nella puntata di giovedì Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono già presentati al centro dello studio iniziando a parlare dell’emergenza che ha colpito tutto il mondo.

Quindi l’ex volto del Tg1 in modo ironico ha detto che oggi non potevano baciarsi, ma questo non significa che i due professionisti Rai non si vogliono bene. Per caso è una frecciata per coloro che insinuano che tra i due ci siano dei contrasti?