“Tra Al Bano e Romina c’è ancora amore”: Maria De Filippi vuota il sacco

Albano e Romina ospiti di Maria De Filippi ad Amici il serale

Al Bano e Romina sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. La loro storia ha fatto sognare milioni di fan, almeno fino a quando non è arrivata la tragica scomparsa di Ylenia. Poi è arrivata la separazione e la nuova relazione del cantante con Loredana Lecciso.

Molti non hanno mai smesso di sperare di rivederli insieme e effettivamente un riavvicinamento c’è stato almeno per quanto riguarda il lavoro. Ora manca solo il ritorno di fiamma e Maria De Filippi sembra aver scommesso già sulla coppia.

Al Bano e Romina legati da un forte sentimento

Al Bano e Romina sono molto più che Amici, almeno questo è quello che pensa Maria De Filippi. La conduttrice televisiva non si è sbilanciata ma è convinta che tra i due ci sia qualcosa di forte che li unisce ancora. I due artisti ogni settimana si esibiscono nel talent e pare stiano vivendo una seconda giovinezza.

Dopo il grande successo a Sanremo 2020, Al Bano e Romina hanno di nuovo riacceso il gossip, sopratutto dopo aver scoperto l’assenza di Loredana Lecciso. Secondo molti, questo secondo riavvicinamento artistico potrebbe essere la giusta direzione per riaccendere la scintilla. Un amore mai finito del tutto, e forse pronto a risbocciare definitivamente.

Confermato il serale per Maria De Filippi

Dopo tanto trambusto, finalmente è arrivata la conferma. Maria De Filippi venerdì 6 marzo andrà in onda con il suo serale di Amici. Dopo le disposizioni arrivate dal Governo sul problema Coronavirus, Mediaset ha deciso di sospendere la presenza del pubblico negli studi.

Infatti, questa sera Maria non si scontrerà in termini di ascolti contro Carlo Conti, in quanto la sospensione del pubblico a La Corrida non permette di mandare in onda il programma. Intanto, c’è grande attesa per il talent che rispetto agli anni passati durerà molto meno. La scorsa settimana abbiamo assistito oltre che alla grane esibizione di Al Bano e Romina, anche all’eliminazione di due allievi.