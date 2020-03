Caterina Balivo preoccupata per i due figli, costretta a chiamarli durante la diretta di Vieni da me: il motivo

Caterina Balivo chiama i figli a Vieni da me

Dopo Storie Italiane, La prova del cuoco e La vita in diretta, anche Vieni da me di Caterina Balivo si è dovuta adattare alla nuova direttiva emanata dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Quindi almeno per le prossime due settimane tutti gli studi televisivi dovranno essere vuoti, quindi senza pubblico, mentre gli ospiti devono stare a debita distanza.

Quindi le persone fisse nel rotocalco del pomeriggio di Rai Uno erano seduti almeno a due metri uno dall’altro. E visto che anche le scuole di ogni grado sono chiuse almeno fino al 15 marzo, durante una pausa pubblicitaria la padrona di casa, col cellulare in mano, ha rivelato al pubblico da casa di aver chiamato i suoi due figli perché oggi sono a casa, quindi è preoccupata cosa facessero.

La conduttrice napoletana spiega le regole da rispettare per l’emergenza Coronavirus

Dopo aver informato i telespettatori di Vieni da e di essere in apprensione per i figli, Caterina Balivo ha chiesto alla regia di fare una carrellata sullo studio 3 del centro Fabrizio Frizzi di Roma. C’è da dire che fa un po’ di suggestione vederlo completamente vuoto. E nello stesso studio anche Domenica In di Mara Venier andrà in onda privo di spettatori.

Subito dopo la conduttrice napoletana ha intervistato il giovane Leo Gassman, vincitore di Sanremo Giovai 2020. Subito dopo la padrona di casa ha mandato in onda tutte le regole da seguire per evitare di diffondere ancora di più il Coronavirus. Poi la Balivo ha ringraziato il Ministero della Salute per il provvedimento preso: “Rispettiamo le decisioni prese, mantenendo la distanza minima tra noi”.

Caterina Balivo annuncia un’ospite con una storia particolare

Una puntata molto particolare quella di Vieni da me in onda giovedì 5 marzo. Una data che di certo rimarrà nella storia della televisione italiana. Infine la padrona di casa Caterina Balivo, prima di farla entrare nello studio 3 dell’ex dear di Roma, ha annunciato che si tratta di una ragazza con una storia difficile, ma per fortuna con un lieto fine.