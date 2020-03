Eva Grimaldi becca Imma Battaglia a letto con un’altra, lo scherzo finisce male (VIDEO)

Ieri, giovedì 5 marzo, è andata in onda un’altra puntata de Le Iene. In tale occasione, la vittima di un perfido scherzo da parte della produzione è stata Eva Grimaldi. Gli autori hanno fatto credere all’attrice che sua moglie Imma Battaglia l’avesse tradita con una suora.

In un primo momento, la vittima della burla si è limitata a mostrare solo un po’ di gelosia nel vedere la sua donna molto in sintonia con un’altra persona. L’apice, però, si è toccato quando la vip ha beccato a letto insieme la Battaglia e la suora in questione. La reazione è assolutamente esilarante.

La dinamica cello scherzo a Eva Grimaldi

La destinataria dello scherzo de Le Iene questa volta è stata Eva Grimaldi. Tutto è incominciato nel momento in cui sua moglie le ha fatto credere di aver cominciato a frequentare un gruppo di suore avvicinandosi molto alla fede. L’attivista politica, però, nel progredire della conoscenza di una suora in particolare, ha cominciato a mostrare degli atteggiamenti molto strani, che non sono passati inosservati alla sua donna.

Eva, infatti, ha iniziato a mostrarsi infastidita dal legame venutosi a creare. Ad ogni modo, dopo un po’ di tempo, la Battaglia è tornata a casa con un volantino ricevuto dal gruppo religioso e lo ha incorniciato in un ambiguo altarino. La Grimaldi, ovviamente, non ha potuto fare a meno di rimanere basita. Una sera, poi, la donna in questione è stata invitata a cena a casa delle due coniugi. In quella occasione, la politica non ha potuto fare a meno di palesare la sua attrazione nei confronti della suora.

La reazione al tradimento della Battaglia

All’indomani mattina, però, è accaduto l’impensabile. Eva è tornata in anticipo a casa ed ha trovato Imma a letto con l’altra donna. A quel punto, l’attrice è rimasta per qualche secondo immobile e quando la sua compagna ha provato a spiegarle cosa fosse accaduto, lei è scappata via. La vittima è corsa giù per le scale del palazzo in lacrime e poi è uscita fuori. (Clicca qui per il video)

In quel momento è stata raggiunta dal cast de Le Iene che hanno provveduto a rassicurare Eva Grimaldi spiegandole si trattasse di uno scherzo. La protagonista, però, non l’ha presa affatto bene, sta di fatto che si è lasciata andare ad un pianto disperato durante il quale ha detto di sentirsi davvero malissimo.