“Il dolore non passerà…”: Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto, ecco cosa è successo

Bianca Guaccero in lacrime

Nel penultimo appuntamento settimanale di Detto Fatto, la padrona di casa Bianca Guaccero insieme a suoi tutor hanno mostrato una serie di tutorial al pubblico di Rai Due. Tra questi anche una ricetta realizzata da Nonno Antonino che, in prossimità della Festa della donna dell’8 marzo, l’uomo ha mostrato come si prepara la torta mimosa.

Il cuoco, però, prima di comunicare gli ingredienti ha chiesto alla conduttrice di spendere due parole alla moglie che purtroppo è venuta a mancare. Frasi che hanno fatto commuovere la stessa Guaccero. Quest’ultima, infatti, con le lacrime agli occhi ad Antonino ha detto di essere anche un poeta e la sua grande ispirazione e l’amore che spero un giorno anche lei di provare.

Commozione a Detto Fatto per le parole di Nonno Antonino

Momenti di grande commozione nella puntata del giovedì di Detto Fatto. Antonio Orafo, che in televisione viene chiamato Nonno Antonino, l’altra volta aveva rivelato a Bianca Guaccero di aver perso la moglie e questa cosa lo fa stare malissimo. La padrona di casa in un appuntamento prima della festa di San Valentino, era scoppiata a piangere in diretta per una dedica che il cuoco aveva fatto alla consorte Franca.

Mentre nella nuova ospitata dell’uomo, la Guaccero è riuscita a trattenersi ma guardandolo negli occhi anche se a debita distanza, gli ha detto che ci teneva moltissimo che leggesse la dedica la donna che ha amato. Il cuoco prima di presentare la torta mimosa ha affermato che qualcuno dice il dolore passerà, ma non è vero: “Il tempo passa ma tutto il resto rimane. L’amore per te e i ricordi sono il mio pane quotidiano. Ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre”.

Problemi tecnici a Detto Fatto durante la rubrica di Jonathan

Dopo un momento di grande commozione a Detto Fatto per le parole toccanti di Nonno Antonino, la conduttrice Bianca Guaccero ha annunciato la SuperClassifica Jon. La professionista napoletana e l’ex concorrente del Grande Fratello hanno stilato una classifica sui cantanti e il look che adottano.

Purtroppo, però, i due presentatori del programma di Rai Due hanno dovuto fare i conti con un problema tecnico, ovvero che non c’era audio. Per fortuna i tecnici sono riusciti ad intervenire dopo pochi istanti e la rubrica è andata avanti senza alcun intoppo.