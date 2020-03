Simona Ventura e Stefano Bettarini, la verità sull’addio: “mi ha fatto male…”

Simona Ventura e Stefano Bettarini per anni sono stati una delle coppie più amate e seguite nel mondo dello spettacolo. Una storia d’amore bellissima, paragonata quasi ad una favola che però è finita nel peggiore dei modi.

Dalla loro unione e dal loro matrimonio sono nati anche due figli che ora ormai sono diventati due ometti. Dopo tante tensioni, odio e critiche a vicende, Stefano e Simona finalmente sono riusciti a trovare il loro equilibrio… Ma quale è stato il vero motivo della loro rottura?

Il doloroso addio tra Stefano Bettarini e Simona Ventura

Poco tempo fa Simona Ventura e Stefano Bettarini sono apparsi sereni nel lavorare insieme a Quelli Che Il Calcio. In tanti sicuramente ricordano l’avventura di Stefano Bettarini con la sua nuova compagna Nicoletta a “Temptation Island”, condotto proprio dalla sua ex moglie.

Un ‘triangolo’ che ha fatto sorridere molto i telespettatori a casa perchè la conduttrice televisiva si è trovata a dover consolare la fidanzata dell’ex marito, dandole addirittura dei consigli. Questo a dimostrazione del fatto che ad oggi non ci sono più rancori ma solo rispetto e amore per i figli.

In una recente intervista a Il fatto Quotidiano, la Ventura ha raccontato che quello con Bettarini è stato un amore, vero, puro e di pancia. All’epoca, negli anni 2000 pensava principalmente alla carriera ma nello stesso tempo doveva fare anche la mamma e il tutto mentre Stefano era via per lavoro. Una situazione abbastanza complicata che come lei stessa ha ammesso non sarebbe durata in nessun caso.

Simona ha sempre saputo dei tradimenti di Stefano

Durante la partecipazioni di Bettarini al Grande Fratello Vip, sono venuti a galla dei retroscena scandalosi sulla sua relazione con Simona. Bettarini ha ammesso di aver tradito la sua donna diverse volte e per amore è stato perdonato.

La conduttrice televisiva, però, ha spiegato che per molti mesi, ha preferito far finta di non vedere e stare zitta, il problema poi è arrivato nel momento in cui si è ‘svegliata’. Oggi fortunatamente, quel brutto periodo è stato superato e entrambi vivono serenamente le loro vite con i rispettivi compagni.