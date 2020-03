“Che figuraccia colossale…”: Anadeus commette una clamorosa gaffe ai Soliti Ignoti – Il Ritorno

Gaffe di Amadeus ai Soliti Ignoti

La puntata dei Soliti Ignoti – Il Ritorno in onda giovedì 5 marzo ha visto la presenza in studio di un volto che fa parte della 12esima edizione di Don Matteo. Stiamo parlando della giovanissima attrice partenopea Mariasole Pollio.

Il padrone di casa presentando la 16enne ha commesso una clamorosa gaffe che non è stata perdonata dal popolo del web che non ha perso a sottolinearla sui social network.

Il conduttore di Sanremo 2020, prima di annunciare l’ignoto è stato costretto a guardare il copione perché non si ricordava il suo nome. Dopo questo piccolo momento di sbandamento, il marito di Giovanna Civitillo ha continuato tranquillamente la puntata del game show dell’access prime di Rai Uno.

Mariasole Pollio protagonista di Don Matteo 12 nel game show di Rai Uno

Continuando a parlare della giovane attrice che ha lavorato a Don Matteo 12, a Mariasole Pollio è stato assegnato solo quattro mila euro il valore alla sua identità. A differenza del padrone di casa Amadeus, il concorrente in gara che arrivava da un piccolo comune in provincia di Reggio Calabria, non ha avuto nessun problema ad indovinare chi fosse.

L’uomo, infatti, ha detto immediatamente che la protagonista della fiction con Terence Hill ha più di quattro milioni di follower su Instagram. Dopo la musichetta di suspance mandata in onda dalla regia dei Soliti Ignoti, la 16enne accennando un timido sorriso ha confermato di essere lei. E proprio quest’ultima di recente ha rilasciato una lunga intervista ad un noto magazine parlando di sé.

‘Programma Registrato’: è questa la scritta apparsa sullo schermo durante Soliti Ignoti

Tutti i telespettatori dei Soliti Ignoti – Il Ritorno avranno notato che, a differenza degli altri programmi Rai, era presente il pubblico in studio. Per quale motivo? Per evitare fraintendimenti e polemiche sterili, la regia ha postato in sovra-impressione la dicitura che la puntata in questione fosse registrata. Quindi l’appuntamento con Amadeus è stato realizzato un po’ di tempo fa sempre all’interno del Teatro delle Vittorie a Roma.