“Sembrano gemelli”, chi è la sorella di Gabriel Garko: ecco la bellissima Laura

Gabriel Garko è bello e talentuoso e ad oggi risulta essere uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Su di lui ultimamente sono circolate molte notizie relative alla sua vita sentimentale, e ci pare di conoscere davvero tutto. Ma sono in molti a non sapere, forse, che l’artista ha una sorella bellissima.

Chi è la sorella di Gabriel Garko

Ha 44 anni, svolge la professione di make up artist ed si chiama Laura Olivieri. Ha un profilo Instagram su cui pubblica i lavori svolti ed è molto attiva sui social. Come il fratello, che però inevitabilmente è esposto ai gossip, anche lei tiene molto alla sua privacy ed è molto riservata. Su di lei e sulla sua vita privata non circolano infatti molte notizie. (Continua dopo la foto)

L’attore beccato dal settimanale Chi

In questi mesi Gabriel è stato al centro di un gossip ostinato e sfrenato che si è vorticosamente susseguito senza una fine. Al 47enne è stato infatti attribuito un flirt con il suo collega Gabriele Rossi. Una storia d’amore che però non è mai stata confermata dai diretti interessati.

Garko, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier nel salotto tv di Domenica In ha parlato di lui definendolo “un amico speciale”, ma non si è mai sbilanciato e non è mai entrato nel merito e nei dettagli del loro rapporto.

Proprio in questi giorni, però, il settimanale Chi diretto dal giornalista Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello Vip. l’ha paparazzato in compagnia di un bel ragazzo moro, pare sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Garko e la sua sfera intima

L’artista, schivo e riservato, e a tratti anche molto timido, che in passato ha avuto donne bellissime, si ricorda la grande storia d’amore con la splendida attrice Eva Grimaldi, non ha mai dichiarato il suo orientamento sessuale, nonostante gli vengano attribuiti flirt disparati. Ritiene siano, come giusto che sia, particolari intimi della sua sfera privata che non devono essere dati in pasto al gossip.