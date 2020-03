Uomini e Donne, Sara Affi Fella confessa: ‘Sono incinta, ma non è una gravidanza facile’

Sara Affi Fella ha confessato di aspettare un bambino. Ecco le dichiarazioni della tanto discussa ex tronista

Uomini e Donne: Sara Affi Fella è incinta

Sara Affi Fella è nota al pubblico di Uomini e Donne per essere stata tronista ma aver ingannato tutti. Nonostante abbia portato avanti il suo percorso con esterne, baci appassionati e una scelta, in realtà lei era ancora fidanzata con Nicola Panico e lui la stava coprendo solamente per permetterle di guadagnare follower e di lavorare poi con i social.

Tuttavia, il tutto è sfuggito di mano e lei, lasciato Luigi Mastroianni, ha deciso di intraprendere una storia con un calciatore di Seria A Vittorio Parigini. Alla luce della verità Sara è rimasta da sola e lontano da tutto e tutti per mesi.

Adesso è tornata attiva su Instagram e nelle riviste di gossip con un nuovo amore, ormai da diverso tempo. L’ex tronista ha anche confessato, dopo ipotesi e dubbi, di essere incinta del suo Francesco Fedato.

Le ultime dichiarazioni

Sara Affi Fella ha rilasciato un’intervista a Spy Magazine e ha confermato di essere incinta. Insomma, i sospetti dei suoi follower erano fondati. Tuttavia, nonostante la felicità, la gravidanza sembra dare dei problemi e per questo Sara ha scelto di tornare nella città della sua famiglia per poter avere vicino la sua mamma in questo periodo molto delicato.

Sara è tornata a parlare di quello che è successo in passato e del gossip che la voleva come una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda lo scandalo a Uomini e Donne, l’ex tronista ha detto di voler chiudere per sempre quel capitolo chiedendo nuovamente scusa. Ma adesso le priorità e i pensieri sono altri. Riguardo invece il reality ha ammesso che un agente l’ha contattata per chiederle se poteva proporla per L’Isola dei Famosi ma lei ha rifiutato.

Per lei la cosa fondamentale adesso è portare avanti la gravidanza in modo sereno e tutto il resto è passato in secondo piano. Ha detto che aspetta con ansia la nascita del bambino e sogna una bella festa di nozze. Ha anche confessato, anche se a bassa voce, che lei e Francesco sono davvero molto felici.