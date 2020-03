L’ex tronista ha confessato di avere una frequentazione con Luigi Mastroianni. Ecco che cosa ha dichiarato in una recente intervista

Uomini e Donne, Mara Fasone e Luigi Mastorianni escono allo scoperto: ‘Ci stiamo frequentando’

Da qualche tempo gli utenti dei social più attenti avevano scoperto una certa vicinanza tra gli ex tronisti Mara Fasone e Luigi Mastorianni. Vi ricordate come erano andate le cose tra loro a Uomini e Donne?

Entrambi erano tronisti della nuova stagione ma Luigi, colpito da Mara, aveva messo in dubbio il suo percorso con l’indecisione di tornare a fare il corteggiatore. Dopo un incontro tra i due, Luigi non ha avuto molta fiducia di lei e per questo ognuno ha portato avanti il percorso da tronista. Mara ha abbandonato il programma dopo un mese per le continue critiche, mentre Luigi è arrivato fino alla fine e ha scelto Irene Capuano.

Dopo sette mesi di relazione, Luigi e Irene si sono lasciati e adesso i dubbi e le ipotesi dei follower hanno trovato conferma. Tra Mara e Luigi c’è davvero una frequentazione. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli confessati dalla modella siciliana.

Mara Fasone: i dettagli sulla frequentazione con Luigi Mastroianni

Mara ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha confessato che tra lei e Luigi è in corso una conoscenza che non sa al momento a cosa può portare. Effettivamente tra loro a fine febbraio c’è stato un pranzo, ma si trattava di un incontro tra amici che hanno fatto due chiacchiere e ad oggi non è successo nulla di cui parlare.

Mara è rimasta molto male dalla ricerca ossessiva di alcuni nel trovarli vicini, in realtà lei non sta facendo nessun progetto con Luigi ma sta lasciando che le cose vadano avanti in modo naturale senza aspettative. Voi che cosa ne pensate?

Mara pronta per un reality e su Teresa Langella…

Nel frattempo, tuttavia, Mara ha confessato che le piacerebbe molto fare un reality in tv, magari L’Isola dei Famosi in modo da poter farsi conoscere meglio dal pubblico per quella che è davvero. L’ex tronista non si è dimenticata, poi, di puntualizzare una cosa relativa a Teresa Langella, con la quale non va d’accordo.

Dopo le accuse fatte dalla napoletana, il suo viaggio in prima classe in aereo era molto incoerente. Mara l’ha fatto notare ma non ha nulla di personale contro Teresa. Tuttavia, tra le due non c’è stato nessun chiarimento.