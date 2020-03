Mara Fasone ammette il flirt con Luigi Mastroianni, poi sgancia una bomba sull’Isola dei famosi

Era da tempo, ormai, che non si sta facendo altro che parlare dell’ipotetico flirt tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni. Ebbene, dopo numerosi rumors e pettegolezzi, è arrivata finalmente la verità. I due si stanno frequentando ed a confessarlo è stata propri la ragazza.

Inoltre, però, l’ex tronista ha sganciato anche una bomba in merito alla sua possibile partecipazione all’isola dei famosi. Ecco tutti i dettagli del caso.

Le parole di Mara Fasone su Luigi Mastorianni

Nel corso di una recente intervista, Mara Fasone ha confessato di aver incominciato una conoscenza con Luigi Mastroianni. La protagonista, però, ci ha tenuto a chiarire che, almeno per il momento, tra i due c’è solo una frequentazione per cui non si sa come andrà a finire. Sicuramente stanno trascorrendo diverso tempo insieme, tuttavia, la Fasone ci ha tenuto a fare una precisazione.

Mara, infatti, contrariamente a quanto trapelato dagli ultimi gossip, ha dichiarato che il flirt con il bel siciliano sia incominciato solo di recente. Questo, dunque, farebbe crollare tutte le ipotesi secondo le quali i due avrebbero cominciato a frequentarsi già ai tempi di Uomini e Donne. Luigi, invece, almeno per il momento ha preferito non proferire parola in merito. Ad ogni modo, questo non è l’unico argomento trattato dalla fanciulla.

La bomba sull’Isola dei famosi

Durante l’intervista, infatti, Mara Fasone ha parlato anche di altri argomenti a parte Luigi Mastroianni. Innanzitutto ha confessato di non avere nulla contro Teresa Langella, donna con cui si è spesso scontrata durante l’esperienza del talk show. Ad ogni modo, la reputa una persona fortemente incoerente. Ultimato il capitolo Uomini e Donne, la protagonista ha sganciato una bomba sull’Isola dei famosi.

In particolar modo ha ammesso che le farebbe molto piacere prendere parte a tale reality show. L’ultima sua esperienza televisiva non si è conclusa per nulla nel migliore dei modi, per tale ragione, sarebbe felice di tornare sul piccolo schermo in una veste completamente diversa. L’Isola, inoltre, le darebbe la possibilità di mettersi in gioco al 100% facendo venire alla luce delle parti del suo carattere che, forse, neppure lei conosce.