Avanti un altro, Claudia Ruggeri si fa una foto proprio lì: il gesto bollente della cognata di Paolo Bonolis

Claudia Ruggeri protagonista indiscussa del game show Avanti un altro

Da ben nove anni Claudia Ruggeri è una delle protagoniste assolute di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5. Da quattro stagioni la cognata di Paolo Bonolis interpreta il ruolo di Miss Claudia, colei che presenta i vari personaggi seduti nel salottino del mini-mondo.

Ma agli esordi la donna ha impersonato la professoressa sexy e poi la poliziotta. La modella riscuote tantissimo successo non solo nel programma della rete ammiraglia Mediaset ma anche sul suo account Instagram dove quotidianamente posta delle foto, snche sensuali. Scatti della sua vita ma anche realizzati dietro le quinte della trasmissione.

Miss Claudia incanta il popolo del web con uno scatto sensuale

E proprio nelle ultime ore la bellissima Claudia Ruggeri ha condiviso alcune Stories su Instagram, inquadrando una parte del suo corpo utilizzando anche lo zoom. Ovviamente la sua iniziativa social ha scatenato l’euforia da parte di tutti coloro che la seguono. Prima della messa in onda di un nuovo appuntamento Avanti un altro, nel suo profilo IG è stata caricata una clip in cui la cognata di Paolo Bonolis ha fatto vedere una parte del suo look.

Ma la donna ha fatto attirare l’attenzione dei follower su un dettaglio in particolare. Lei indossa una gonna cortissima e stivaloni. E Miss Claudia ha mandato in tilt i seguaci utilizzando uno zoom inquadrando proprio lì. (Continua dopo la foto)

La reazione dei follower alla foto della Ruggeri in minigonna

Claudia Ruggeri attraverso il suo profilo Instagram seguito da circa 700 mila follower, come ogni sera ha voluto ricordare che sta per iniziare una nuova puntata di Avanti un altro. Ma nelle ultime ore la cognata di Paolo Bonolis lo ha voluto fare con una mise davvero audace.

Infatti la donna si è mostrata con una minigonna in pelle bianca e stivali neri alti, sopra il ginocchio. Inoltre, l’inquadratura scelta dalla modella ha fatto si che il popolo del web andasse in visibilio. Miss Claudia, infatti, si conferma una delle donne più belle ed apprezzate del panorama televisivo del nostro Paese.