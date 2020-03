Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 marzo: Riccardo e Angela scappano via

La puntata del 9 marzo del Paradiso delle signore sarà molto turbolenta. Angela riuscirà a riabbracciare il suo bambino, ma l’idea di non poterlo avere con sé la distruggerà. Per questo motivo, la ragazza proverà a togliersi la vita.

Fortunatamente, però, Riccardo riuscirà ad arrivare in tempo e ad impedirle di compiere una follia. Le cose tra Salvatore e Gabriella, invece, saranno sempre più compromesse. Inoltre, al grande magazzino arriverà una ventata di novità, che non sarà presa di buon grado da tutti i protagonisti.

Il grande cambiamento al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore ci saranno delle grandi novità, nell’episodio del 9 marzo, infatti, vedremo che il direttore si cimenterà in un progetto. La nuova collezione, infatti, prevedrà l’ingresso in scena di un nuovo capo, il bikini. Marta e le Veneri saranno entusiaste del cambiamento, un po’ meno Agnese. Quest’ultima, infatti, molto legata alle tradizioni, non prenderà di buon grado la cosa e si opporrà fermamente alla cosa.

L’avvenimento più importante, però, riguarderà Angela. La Barbieri tenterà il suicidio, atto efferato che verrà bloccato da Riccardo. Una volta tornata in sé, la giovane gli chiederà di tenere per sé questo oscuro segreto. Il Guarbieri, però, non potrà fare a meno di mostrarsi molto preoccupato per tutta questa situazione, per tale ragione escogiterà un piano per tirare su il morale alla donna di cui si è invaghito.

Trama 9 marzo: Angela e Riccardo scappano

Dopo la bugia che Gabriella ha raccontato a Salvatore, quest’ultimo si mostrerà molto ostile nei suoi confronti. La loro storia d’amore pare sia stata drasticamente compromessa per colpa di Cosimo. Tornando ad Angela e Riccardo, vedremo che i due saranno molto complici nella puntata del 9 marzo del Paradiso delle signore. La loro vicinanza incomincerà ad indispettire Marcello.

Il giovane si dirà contrario al fatto che sua sorella sia vicina ad un ragazzo cosi potente come il Guarnieri, per questo proverà ad opporsi. Contro tutto e tutti, però, Riccardo farò una proposta alla Barbieri e le chiederà di scappare via insieme per un po’ di tempo. La ragazza accetterà volentieri la proposta, così i due andranno in Liguria in una villa di famiglia di Riccardo. La loro scomparsa preoccuperà molto parenti e amici.