Alessia Mancini, la sfuriata di Jonathan: “Volete sapere che donna è?!”

Alessia Mancini bersagliata da Jonathan Kashanian: l’affondo a L’Isola dei Famosi

Questo pomeriggio, nel canonico appuntamento su Canale 5 con Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà in studio Alessia Mancini. L’ex letterina di Passaparola, accompagnata dalla dolce metà Flavio Montrucchio, racconterà al pubblico come procede la vita sentimentale.

La showgirl fece particolarmente parlare di sé durante la partecipazione all’Isola dei Famosi. Correva il 2018, quando la bella capitolina sbarcò in Honduras. Uno dei momenti più bassi (o alti, giudicate voi) del reality fu toccato nel corso della semifinale.

Litigio in diretta

Allora Alessia Mancini litigò pesantemente con Jonathan Kashanian, oggi volto fisso di Detto Fatto. L’ex vincitore del Grande Fratello confessò in diretta che la rivale non era una persona trasparente e spesso pianificava strategie. Dal canto proprio la Mancini rispose a tono e da qui partì una discussione in piena regola.

Alessia spiegò di non aver mai realmente apprezzato Kashanian, che avrebbe provato a ottenere benevolenza pure da lei. Infine, lo considerava bravo a spingere gli altri a fare quello che vuole.

L’ex gieffino vuotò dunque il sacco. Stando alle accuse lanciate, Alessia Mancini gli avrebbe detto in acqua che Simone Susinna era lo scemo del villaggio e non avrebbe mai trovato una donna. Nadia Rinaldi? Avrebbe avuto la rabbia delle ex ciccione nei confronti delle magre.

E su Marco Ferri (figlio dello storico difensore interista Riccardo) specificò di averlo definito troppo magro, mica che fosse ‘gay’. A placare gli animi intervenne Alessia Marcuzzi, la quale, dopo la sfuriata di Jonathan, lo rimproverò. Considerò davvero brutto tirare fuori certe cose se sono chiacchiere tra amici per poi usarle come armi.

Alessia Mancini travolta dalla bufera

In conseguenza all’acceso diverbio, si scaldarono gli animi pure sul web. Le modalità dello scontro suscitarono una veemente reazione popolare. Mentre Kashanian aveva giocato sporco, Alessia fu certamente ben poco carina verso alcuni concorrenti. Probabilmente entrambi avevano la loro fetta di responsabilità, in un momento clou di quell’edizione. Del resto le polemiche hanno quasi sempre fatto bene ai reality.

Ne è una fulgida rappresentazione la recente rivalità scoppiata dentro la Casa di Cinecittà tra Valeria Marini e Antonella Elia. Accettare di farvi parte può risultare molto conveniente economicamente. A livello psicologico perdere la lucidità è un attimo. Tornati alla routine quotidiana, sia Jonathan sia Alessia hanno presto archiviato le polemiche. E adesso la Mancini ci darà aggiornamenti sulla relazione tra lei e Flavio Montrucchio.