Malore a Striscia la Notizia, costretto a soccorrerlo: ecco cosa è successo a Gerry Scotti [VIDEO]

Gerry Scotti accusa un malore a Striscia la Notizia

Un paio di giorni fa i telespettatori di Striscia la Notizia sono venuti a conoscenza che Gerry Scotti ha avuto un malore durante la messa in onda di una puntata del tg satirico di Antonio Ricci. Il tutto è accaduto lunedì 2 marzo 2020, giorno del debutto della nuova coppia di conduttori composta appunto dall’artista pavese e la new entry Francesca Manzini.

Quest’ultimi hanno sostituito gli uscenti Ficarra e Picone. Nel lanciare il servizio dello storico inviato Cristiano Militello, ovvero Striscia la Striscione il padrone di casa, in fuori onda, ha avuto un brutto crampo all’addome facendo preoccupare moltissimo la collega. Tuttavia il momento ha creato un divertente siparietto che è stato mostrato nell’appuntamento del giorno dopo.

Il conduttore pavese ha un crampo all’addome

Dopo aver lanciato il servizio di Cristiano Militello, il conduttore pavese Gerry Scotti si è portato immediatamente la mano in direzione del suo fianco facendo in direzione di camera una smorfia di dolore. A quel punto l’uomo ha detto di avere un crampo all’addome. In primis ha provato a distendersi sulla poltrona dove era seduto, ma accusando una fitta si è alzato appoggiandosi con viso sofferente al bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

Preoccupata per quello che stava accadendo, Francesca Manzini si è avvicinata a lui per prestare aiuto. La nuova presentatrice di Striscia la Notizia lo ha invitato a mettersi sdraiato sul fianco, ma poi gli ha chiesto se si fosse fatto male al al testicolo. Il pavese con il volto stupito ha detto: “Ma che al testicolo!”. (Continua dopo il video)

Francesca Manzini prova a soccorrere Gerry Scotti

A quel punto la speaker radiofonica Francesca Manzini era un po’ preoccupata domandandosi se fosse uno scherzo da parte degli autori di Striscia la Notizia o se il dolore accusato da Gerry Scotti fosse reale.

Chiedendolo al diretto interessato, l’imitatrice gli ha detto che lei nella sua vita ha fatto dei massaggi quando era povera. L’artista pavese che da poco ha terminato con Chi vuol essere milionario? anche se sorrideva ha confermato che la fitta all’addome era vera.