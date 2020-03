Una Vita anticipazioni dal’8 al 13 marzo 2020: Ramon tenta il suicidio, Filo evade dal carcere

Le anticipazioni di Una Vita, della settimana che va dall’8 al 13 marzo 2020, sono ricche di avvenimenti interessanti. Ursula verrà scagionata grazie alla confessione di Agustina. Per tale ragione, sarà Filo a finire in galera per l’assassinio di Fra Guillermo. Con un oscuro stratagemma, però, Samuel riuscirà a farlo evadere.

Ramon, invece, sarà sempre più affranto per la scomparsa di Trini. Il protagonista non riuscirà a riprendersi e neppure Milagros riuscirà a sollevargli il morale. Per questo motivo, il giovane farà di tutto per rimanere da solo a casa e proverà a suicidarsi. Qualcuno riuscirà a salvargli la vita?

Una Vita spoiler: Samuel fa scappare Filo

Nelle puntate di Una Vita, che andranno in onda fino al 13 marzo, vedremo che Telmo e Lucia riusciranno ad incastrare Filo e a far sì che venga arrestato. Il criminale, così finirà dietro le sbarre, ma ci rimarrà per poco tempo. Con la scusa di andare a trovare Ursula in galera, infatti, Samuel riuscirà a far evadere il suo complice. La Dicenta, però, verrà ugualmente scagionata grazie ad un cavillo legale in suo favore.

L’Alday si troverà a fronteggiare una situazione parecchio complicata poiché lo strozzino Batan incomincerà a chiedergli in maniera insistente e violenta di saldare il debito che ha contratto con lui. Su di un altro versante, invece, vedremo che Ramon non riuscirà a rassegnarsi all’idea di aver perso per sempre la sua amata Trini. L’uomo si mostrerà particolarmente insofferente anche al pianto di Milagros.

Trame al 13 marzo: il gesto estremo di Ramon

Lolita e Antonito saranno molto in pena per tutta questa situazione, per tale ragione, chiederanno a Celia di prendersi cura della neonata. In realtà, questa non sarà la soluzione più opportuna per Fabiana. Quest’ultima consiglierà alla coppia di trovare al più presto una balia per la piccola. Negli episodi fino al 13 marzo 2020 di Una Vita vedremo che la disperazione di Ramon sarà sempre più forte, al punto da arrivare a pensare di compiere un gesto estremo.

L’uomo farà in modo di restare da solo in casa poiché la sua intenzione sarà quella di togliersi la vita. Per fortuna, però, Felipe intuirà qualcosa di strano nel comportamento del suo amico e si precipiterà a casa sua. Grazie a questa intuizione, quindi, la vita del povero vedovo sarà salva.