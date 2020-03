Riccardo Guarnieri in un’intervista: svela il mistero sulle foto rimosse e il segreto sulla storia con Ida

Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne in cui ha ripercorso le tappe della sua storia d’amore con Ida. I temi affrontati sono stati davvero molti. Il cavaliere ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste in merito alla relazione con la Platano e ad alcuni retroscena inerenti il loro rapporto.

A generare particolare sgomento è stata, soprattutto, la questione relativa alle foto cancellate dal suo profilo. Ebbene, Guarnieri ha risposto anche a questo e ci ha tenuto a chiarire che, adesso, le cose con la sua compagna sono assolutamente distese.

Riccardo svela nell’intervista il mistero delle foto rimosse dal profilo

Ieri, Ida e Riccardo sono stati ospiti a Uomini e Donne ed hanno ragguagliato i fan in merito alla loro storia. Come tutti sapranno, però, le puntate vengono registrate alcune settimane prima, pertanto, i fan hanno subito cominciato a domandarsi se i due protagonisti fossero riusciti a superare davvero anche l’ennesima crisi. Ebbene, Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista al settimanale del talk show ed ha raccontato tutto.

L’uomo ha spiegato il motivo per il quale rimosse tutte le foto con Ida dal suo profilo. Nel caso specifico, quel gesto fu dettato dalla rabbia, dato che poco prima avevano avuto una discussione molto pesante. Il cavaliere, poi, ha fatto anche chiarezza in merito al flirt avuto con un’altra donna. In particolar modo ha ammesso di aver frequentato questa persona quando era single.

Il segreto di Guarnieri e la Platano

A distanza di tempo, però, la donna in questione ha contattato la Platano e le ha confessato di essersi vista con il suo compagno. Questa cosa, ovviamente, ha gettato Ida nello sconforto, sta di fatto che sono susseguite diverse discussioni molto accese. Ad ogni modo, Riccardo Guarnieri ha detto nell’intervista che adesso le cose con Ida sono tornate serene. I due sono riusciti a trovare un punto d’incontro.

Fino a questo momento, infatti, non dialogavano molto tra loro quando c’erano problemi, per tale ragione, le cose finivano per diventare molto più gravi di quanto non fossero davvero. Con il tempo, però, hanno capito come prendersi e come ridurre le liti. Il segreto della loro unione è, dunque, il parlare costantemente di tutto, onde evitare di chiudersi in silenzi assordanti. Infine, l’uomo ha ammesso di essere perdutamente innamorato di Ida.