Flavio Montrucchio e il consiglio professionale alla figlia: “Le direi di non farlo”

Flavio Montrucchio consiglierebbe alla figlia di non intraprendere una professione: la sua

Gli esordi in tivù risalgono al Grande Fratello 2, quando, da promotore finanziario, Flavio Montrucchio entrò nella Casa più spiata d’Italia uscendone vincitore. Oggi, trascorsi esattamente 19 anni (correva il 2001), l’affascinante torinese ha intrapreso una luminosa carriera di attore e conduttore.

L’ultimo impegno, Bake Off Italia – All Stars Battle, lo ha assolto su Real Time lo scorso gennaio. Lamentarsi della situazione lavorativa appare francamente difficile. Tanti suoi eccellenti colleghi, infatti, farebbero la firma per ottenere lo stesso spazio.

Dalla relazione con Alessia Mancini, che continua tuttora ad andare avanti, Flavio Montrucchio ha avuto una bellissima bambina, Mya. E, come qualsiasi altro padre preoccupato per il futuro dei figli, il 44enne confidò in passato al settimanale Top di augurarsi un diverso percorso professionale. In tutta onestà, ammetteva di desiderare per lei qualcosa di certo. Nonostante il successo, Montrucchio le avrebbe consigliato di cercare la realizzazione altrove.

Privo di consapevolezza

Trovare impiego nel mondo dello spettacolo non ha rappresentato una scelta. È semplicemente capitato e soltanto in un secondo momento Flavio ha deciso di dedicarvisi anima e corpo. Gli è mancata la consapevolezza. Chiunque si approcci a questo settore crede debba essere ben avveduto pure di fronte agli aspetti non graditi ad esso correlati.

Dopodiché, Flavio Montrucchio argomentò le proprie affermazioni, entrando nello specifico sull’incertezza tipica di un posto davanti ai riflettori. Si tratta di un ambiente dove le certezze mancano, anche da un punto di vista psicologico.

Conseguentemente, se un giorno la piccola Mya le dovesse confessare di voler avviare una carriera nello spettacolo, la avvertirebbe. La metterebbe al corrente dei segreti dietro le quinte. Insomma, quello che le telecamere evitano di inquadrare. Qualora decidesse comunque di seguire le orme sue e di mamma Alessia (ex velina e letterina) darebbe, ad ogni modo, la benedizione.

Flavio Montrucchio: dilettante allo sbaraglio

I genitori sono pienamente consci degli ostacoli incontrati lungo il cammino. Un giorno puoi ritrovarti alle stelle e il giorno dopo alle stalle, e viceversa. All’ingresso nella Casa di Cinecittà, il programma Mediaset costituiva ancora un esperimento sociale.

Certo, i protagonisti della prima, irripetibile, edizione divennero delle celebrità. Ma non si sapeva se i successori avrebbero ripetuto l’exploit. Montrucchio varcò la celebre porta rossa e da lì le cose decollarono. Col senno del poi riconosce di aver corso grossi rischi, perciò è sua intenzione far sì che la storia non si ripeta.