“Ingorda…”: Naike Rivelli ingoia una banana intera, il video che lascia tutti a bocca aperta

La verità è che quando entri e esci dal Matrix ( Matrix : un mondo illusorio) ti rendi conto che le cose più belle sono quelle vere, semplici e genuine. Ti rendi conto che viviamo in una società gestita da una piccola manciata di persone potenti. Un ammasso di sistemi, strutture e enti pubbliche, sanitarie , stradali, lavorative.. in mano a un élite di incompetenti e raccomandati che vivono nel lusso più abominevole e il resto del popolo naviga in un mare di tanto disagio e sofferenza.. più ti avvicini alla crème crème dell’alta società.. e più ti rendi conto di quanto è triste e ridicolo un sistema che non ha più senso. Anzi, fa vergogna. Se tutti coloro che hanno il potere, la visibilità e lo status per fare un una differenza, la facessero, invece di auto compiacersi e agghindarsi e sbattere in faccia a chi non ha come andare avanti, l’ultima birkin di Hermes o l’ultimo Rolex dei miei coioni… oggi come oggi siamo tutti informati. Tutti coscienti di quello che succede, di ciò che vogliamo rappresentare, del messaggio che vogliamo dare. Davvero non capisco. Un messaggio importante a tutti: dove ci sono tanti soldi e tanto potere.. succedono brutte cose e le persone sono molto ma molto meno libere e felici e spensierate di quello che vogliono fare apparire. Le persone più allegre e gioiose, sono quelle che nella vita sanno apprezzare le piccole cose e i piccoli gesti semplici che la vita la natura e l’amore ci regalano. Sono coloro che sono sempre sereni e apposto con se stessi. 🙏🏼❣️🙏🏼❣️🙏🏼❣️🙏🏼❣️🙏🏼❣️🙏🏼