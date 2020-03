GF Vip, Antonella Elia accusa Valeria Marini: ‘Mi hai dato due pugni sui reni’, ma il video smentisce tutto

Ancora una volta Antonella Elia ha accusato un concorrente di averle messo le mani addosso e questo non era vero. Ecco di che cosa si tratta questa volta

GF Vip, Antonella Elia denuncia di nuovo: ‘Mi hai dato dei pugni’, ma il video smentisce

Antonella Elia ha sollevato un vero e proprio polverone un paio di settimane fa al Grande Fratello Vip. La showgirl aveva accusato Patrick Ray Pugliese di averle dato uno spintone e “di averla spostata di un metro”. Tuttavia, durante la puntata in diretta, Alfonso Signorini ha redarguito a dovere Antonella, mostrando le immagini in cui non c’è stato nessun spintone da parte di Patrick. Antonella ha esagerato e in questi giorni l’ha rifatto.

Infatti, Antonella Elia e Valeria Marini hanno avuto un altro, l’ennesimo, scontro nella Casa e Antonella ha iniziato ad accusare la stellare showgirl di averle dato “due colpi”, poi diventati “due pugni”, sui reni. Antonella ha descritto la scena nei particolari.

Secondo lei, dopo aver pestato una sua ciabatta, Valeria ha reagito dandole due botte sui reni. Ovviamente il Grande Fratello Vip ha pubblicato il video e anche questa volta la Elia ha decisamente esagerato. La Marini non l’ha minimamente colpita, ha solo cercato di richiamare la sua attenzione.

Gli scontri

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Infatti, ci sono stati numerosi scontri: tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, Antonio Zequila e Paola Di Bendetto, Antonella Elia e Teresanna Pugliese. Inoltre, la guerra tra Antonella Elia con Fernanda Lessa e Valeria Marini non accenna a fermarsi. Le donne non riescono proprio a trovare un punto d’incontro e ogni piccola cosa non fa altro che scatenare la rissa.

Il televoto

La prossima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini andrà in onda mercoledì 11 marzo. Al televoto ci sono tre vip: Asia, Sara e Fabio Testi. L’attore ha chiesto cortesemente ai compagni di nominarlo e al pubblico a casa di votarlo per farlo uscire. Fabio non riesce più a vivere l’esperienza del reality in modo sereno, in quanto non riesce ad accettare la lontananza dei suoi figli.

Tuttavia, i social si sono scagliati pesantemente contro Asia, la quale continua a usare la parola “down” e “handicappato” come insulto ai suoi coinquilini. Chi dovrà abbandonare il programma secondo voi?