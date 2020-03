“Ma ti sei impazzita…?”: Elisabetta Canalis a luci rosse, l’intimo trasparente mostra più del dovuto [FOTO]

L’intervista di Elisabetta Canalis per il periodico femminile Grazia

Nel nuovo numero del magazine Grazia è contenuta una lunga intervista ad Elisabetta Canalis. La rivista femminile le ha dedicato anche la copertina dove mostra l’ex velina di Striscia la Notizia con una mise e posa super sexy.

All’interno dell’articolo, invece, la soubrette sarda che da anni vive a Los Angeles col marito Brian e la figlia Skyler Eva, ha parlato di Maddalena Corvaglia. In poche parole l’attrice ha fatto intendere che tra lei e l’ex collega difficilmente potrà tornare il sereno. Ma nelle ultime ore Elisabetta ha scatenato l’euforia dei follower con uno scatto bollente su IG.

L’ex velina di Striscia la Notizia in intimo su IG

Ebbene sì, Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto che ha letteralmente mandato in tilt tutti i suoi follower. Dopo aver postato alcune delle foto dello shooting realizzato per la rivista femminile Grazia, nelle ultime ore l’ex velina di Striscia la Notizia ha cambiato completamente registro mostrandosi in intimo.

Ovviamente la sua iniziativa social è piaciuta moltissimo a tutti coloro che la seguono e tra questi anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che con tono ironico le ha scritto: “Ma ti sei impazzita?”. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis presenta la nuova collezione di intimo eco sostenibile

Elisabetta Canalis ha voluto presentare agli oltre 2,5 milioni di follower del suo account IG la Green Collection di Intimissimi, di cui la soubrette sarda è testimonial da diversi anni. Si tratta di una nuova collezione che, utilizzando materiali rigenerati e tessuti sostenibili, riduce l’impatto sull’ambiente. La donna indossa un completino intimo dove mette in bella evidenza il suo corpo tonico e perfetto.

Reggiseno e slip particolarmente trasparenti che mostrano più del dovuto. Ovviamente a trarne beneficio sono stati i suoi seguaci che non hanno perso l’occasione per riempirla di complimenti per il fascino che emana da quella foto. Infatti in pochissimo tempo il post in questione ha ricevuto oltre 34 mila likes.