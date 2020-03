Fernanda Lessa continua a parlare di Antonella Elia come se emanasse energia negativa. Ecco le sue ultime dichiarazioni

GF Vip, Fernanda Lessa di nuovo contro Antonella Elia: ‘Le sedie si muovono da sole’

Nella recente puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rimproverato Fernanda Lessa per aver parlato di Antonella Elia come di una persona che emana energia negativa e dalla quale bisogna purificarsi.

Infatti, ultimamente Fernanda non fa altro che farsi il segno della croce quando è vicino ad Antonella e poi usa il sale come rito di purificazione. Il conduttore e gli opinionisti le hanno fatto presente che nel 2020 non si può usare la religione per dire e fare queste cose. Ma lei ha giustificato il tutto parlando delle usanze del Brasile.

La ramanzina non è bastata e Fernanda Lessa ha continuato a riferirsi ad Antonella Elia come fosse portatrice di chissà quali spiriti maligni. Poche ore fa parlando con Licia Nunez in cucina, Fernanda ha fatto riferimento al giorno del compleanno dell’attrice e ha detto di aver sentito una carica negativa in un punto della Casa e per questo di aver avuto bisogno di un bagno di sale.

Inoltre, ha visto le sedie che si spostavano da sole e per questo le sono venuti i brividi. Ovviamente i social si sono scagliati contro questo comportamento di Fernanda Lessa. L’argomento verrà affrontato di nuovo nella prossima puntata?

Lo scontro Fernanda Lessa – Antonella Elia

Fernanda e Antonella sono nemiche dalla prima puntata del reality. Adriana Volpe ha provato a farle avvicinare, ma la pace è durata davvero poco. Dall’inizio del Grande Fratello Vip non ci sono altro che insulti, frecciatine e accuse tra le due donne. I toni si sono esasperati al massimo con le ultime vicende legate a questi riti e frasi che Fernanda continua a ripetere. Ovviamente anche Antonella ci ha messo del suo parlando di Fernanda dandole dell’ “indemoniata”.

Il marito di Fernanda si è scagliato contro Alfonso Signorini e la produzione per aver ridicolizzato le credenze e la fede di sua moglie. Tuttavia, è opinione generale e diffusa che davvero la modella stia esagerando con queste frasi relative a negatività, energie strane e riti magici e purificatori. Voi che cosa ne pensate?