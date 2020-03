Paola Barale e Marco Bellavia, la verità sull’addio: “Mi ha preso in giro per mesi…”

Marco Bellavia: l’ospitata a Pomeriggio Cinque e ancor prima a Vieni da me

A distanza di un anno Marco Bellavia è tornato sul piccolo schermo ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. L’uomo era in studio per esprimere il suo parere contrario contro certi influencer. Mentre esattamente un anno fa si era recato nel salotto di Vieni da Me.

La Star di Bim Bum Bam, programma degli Anni Ottanta e Novanta di Canale 5, e successivamente valletto di Forum di Paola Perego, ha parlato della sua vita priva e professionale. E a proposito di questo è tornato a menzionare una sua ex, ovvero Paola Barale.

La storia d’amore con Paola Barale

Intervistato a Vieni da me, Marco Bellavia alla padrona di casa Caterina Balivo confidò che le storie d’amore prima e poi finiscono ed è una cosa normale. Subito dopo l’ex volto di Bim Bum Bam ha rivelato un clamoroso retroscena che lo ha visto protagonista insieme alla sua ex fiamma Paola Barale e Gianni Sperti, storico opinionista del dating show Uomini e Donne. L’uomo racconto di aver lasciato la moto a casa sua e lei le fece uno scherzo.

Quando lui e la soubrette piemontese si sono lasciati Marco si è andato a cercare un altro appartamento in un’altra zona del capoluogo lombardo. Inizialmente i due condividevano la stessa casa. “Eravamo piccoli ma in un certo senso già grandi. Io non avevo posto per la moto e quindi la lasciai a casa sua. A quel punto dovevo cercarmi un’altra casa”, diceva Bellavia nel programma di Rai Uno.

Le ragioni della separazione

Ma il racconto di Marco Bellavia a Vieni da me non è terminato qui. Infatti l’ex valletto di Forum ha tirato in ballo l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. L’uomo ha raccontato che Paola Barale era amica del ballerino pugliese e dopo di lui decise di stare in casa con colui che poi sarebbe diventato suo marito.

“Lei fece un filmino con lui, con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico, e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto”, aveva rivelato Bellavia. Quest’ultimo, anche se col sorriso sulle labbra aveva portato alla luce una piccola disavventura che gli è accaduta diversi anni prima.