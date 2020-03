Claudio Lippi lascia lo studio de La prova del cuoco, Elisa Isoardi: “Ho lasciato il mio cuore…”

Elisa Isoardi ricorda la sua bella esperienza alla conduzione di Linea Verde

L’ultimo appuntamento settimanale de La prova del cuoco ha visto nuovamente lo studio del cooking show di Rai Uno senza pubblico. Infatti il nuovo emendamento prevede di evitare luoghi affollati e di stare a debita distanza l’uno dall’altro per evitare il contagio del Coronavirus. Nella puntata del venerdì la padrona di casa Elisa Isoardi ha avuto alla sua corte due personaggi dello spettacolo, ovvero Anna Falchi e Beppe Convertini.

La prima per la squadra del peperone verde e il secondo per il pomodoro rosso. E parlando con il conduttore, l’ex fiamma di Matteo Salvini ha ricordato gli anni passati alla guida di Linea Verde. Infatti la professionista piemontese ha detto: “Il mio cuore è rimasto in quella trasmissione”.

Claudio Lippi per scherzo lascia lo studio de La prova del cuoco

Visto che la padrona di casa Elisa Isoardi si è trattenuta molto tempo con i due ospiti vip della puntata del venerdì de La prova del cuoco, Claudio Lippi ha deciso di lasciare lo studio. Ovviamente il suo braccio destro ha ironizzato, infatti subito dopo è rientrato come nulla fosse.

Anche nell’appuntamento del giovedì il professionista milanese aveva messo in piedi un divertente siparietto all’inizio della diretta. Infatti, dopo che la conduttrice piemontese ha detto di stare a debita distanza, almeno un metro e mezzo, il collega ha scherzato dicendo che allora rimarrà a casa sua.

Anna Falchi ironizza con Elisa Isoardi a La prova del cuoco

Come accennato prima, l’ospite vip Anna Falchi è stata associata al cuoco Joseph Micieli per la squadra del peperone verde. L’attrice, dopo aver scherzato per tale abbinamento ha detto alla padrona di casa Elisa Isoardi che tra lei e la Sicilia c’è un legame. Il motivo?

Perché è una regione presente nel suo curriculum sentimentale. Nel frattempo continuano gli ascolti discreti per lo storico cooking show di Rai Uno che si avvicina sempre di più a Forum che al momento è registrato.