Fabio Fulco presenta la sua nuova fiamma Veronica Papa

Finalmente arrivano le presentazioni ufficiali della fidanzata per Fabio Fulco. Dopo la dolorosa fine della relazione con Cristina Chiabotto l’attore partenopeo torna ad essere felice tra le braccia della nuova fidanzata, Veronica Papa.

Era da diverso tempo che circolavano delle voci circa una possibile storia d’amore per Fabio Fulco, ma ancora l’attore non si era esposto ufficialmente e sui social. Comprensibile il timore di doversi esporre dopo la fine del matrimonio con la storica ex moglie, Cristina Chiabotto.

La dolorosa fine del matrimonio tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto

Il matrimonio con Cristina Chiabotto durato ben 12 anni, e iniziato proprio dietro le quinte del programma Ballando con le Stelle. E nonostante la separazione con l’ex moglie non è sia stata sicuramente tra le più semplici, da qualche mese sembrerebbe che Fabio abbia trovato la serenità. E la delusione di un matrimonio finito per Fabio Fulco resta solamente un lontano ricordo.

Oggi il cuore dell’attore batte per una bella Miss, Veronica Papa con la quale sembra avrebbe ritrovato l’amore. Veronica è una ragazza assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo anche se in passato ha partecipato e vinto il titolo di Miss Cotonella d’Abruzzo nel 2014. Fino a qualche giorno fa non si trovavano foto ufficiali della coppia, ma solamente scatti rubati dai fotografi durante l’ultima vacanza alle Mauritius.

Ha deciso di ufficializzare il suo sentimento con la nuova compagna Fabio Fulco postando una fotografia sul suo profilo Instagram. Fotografie che ritraggono una coppia felice, innamorata e spensierata. L’attore partenopeo vuole gridare a tutti l’amore per Veronica accompagnando alla fotografia una sdolcinata dedica alla fidanzata.

L’attore partenopeo aveva sofferto particolarmente per la fine della relazione con l’ex moglie. Solamente qualche anno fa Fulco dichiarava al settimanale Chi di volersi sacrificare solo per chi e ciò che reputa importante. E in riferimento alla sua ex moglie avrebbe aggiunto: “ voglio sposarmi e avere dei figli. Sono tornato a battermi per i miei sogni”.

Fabio Fulco follemente innamorato su Instagram…

E dalle immagini pubblicate sui social sembrerebbe che in pochi mesi Fabio Fulco abbia veramente realizzato il suo sogno d’amore, accanto alla bella Veronica Papa. L’attore partenopeo Fabio Fulco è uscito allo scoperto presentando sui social la sua nuova fidanzata Veronica Papa.

La nuova fiamma avrebbe 24 anni di differenza rispetto all’attore che sembrerebbe valgano solamente per l’anagrafe secondo quanto riferito dalla coppia. Una dolce e meravigliosa dichiarazione d’amore per la bella Miss Veronica. Chissà se Fulco riuscirà a coronare il sogno di costruire una famiglia, e di avere un figlio.