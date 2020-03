Giorgia Palmas festeggia il compleanno ma rinvia le nozze con Filippo Magnini

Ha festeggiato il suo compleanno Giorgia Palmas con una bellissima torta, in compagnia del suo compagno Filippo Mannini, e della figlia Giorgia Sofia. Ma sicuramente per l’ex velina di Striscia la notizia non è un periodo molto sereno. Dalle accuse di doping del suo compagno alla possibilità che il matrimonio con Magnini, possa essere rinviato a causa dell’epidemia da Coronavirus.

Giorgia Palmas: “i trentotto anni sono un traguardo!”

Tramite un post su instagram Giorgia Palmas ha definito l’aver compiuto trentotto anni già un traguardo per la sua vita, che non avrebbe potuto festeggiare nella maniera migliore, in compagnia di chi ama e la sostiene nonostante le difficoltà.

Giorgia Palmas ha ritrovato l’amore e la felicità tra le braccia del nuotatore Filippo Magnini. Relazione che va avanti ormai dall’estate del 2018 e che sembra piuttosto solida e serena. Oltre all’amore della figlia Sofia che ha instaurato un meraviglioso rapporto anche con il nuovo compagno della madre.

Si sa con certezza che la sua testimone di nozze sarà Elena Barolo, grande amica della Palmas con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. E secondo indiscrezioni sarebbe stata proprio la Barolo ad aver fatto incontrare Magnini e la Palmas.

La Palmas e Magnini si sarebbero incontrati poco dopo aver concluso entrambi le storie con i rispettivi ex fidanzati, Giorgia aveva da poco troncato la relazione con Vittorio Brumotti, mentre Magnini era reduce della conclusione della storia con Federica Pellegrini.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: un amore oltre le difficoltà

A turbare i momenti di gioia della coppia alcune brutti eventi che hanno decisamente messo in difficoltà i due giovani. Filippo Magnini ha dovuto affrontare un lungo e difficile provvedimento disciplinare. Accusato di doping ha rischiato una squalifica di otto anni, nonostante Magnini si fosse già ritirato dall’attività agonistica.

Fortunatamente però il nuotatore è stato assolutamente scagionato dalle accuse, tornando così alla sua routine quotidiana senza il timore di dover subire una condanna…

Passata la tempesta sembrava che i due potessero essere pronti per coronare il sogno delle nozze, che entrambi perseguono fin dall’inizio della loro storia d’amore. Lo scorso dicembre Filippo Magnini in ginocchio chiese alla Palmas di prenderla in sposa.

Purtroppo però i progetti romantici della coppia si sono dovuti scontrare con le disposizioni governative a seguito dell’emergenza coronavirus in Italia per cercare di limitare il contagio. E il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare a fine mese a causa del Coronavirus potrebbe saltare. Secondo indiscrezioni la coppia avrebbe preferito rimandare l’evento, attendendo che l’allarme passi e che non sia pericoloso dover riunire molte persone in uno stesso luogo.