Lorena Bianchetti costretta a portare una parrucca? Il clamoroso sospetto [FOTO]

Lorena Bianchetti e l’amore per la figlia Estelle

Da molti anni è il volto di A Sua Immagine, il programma a sfondo religioso in onda ogni sabato pomeriggio e domenica mattina su Rai Uno. Stiamo parlando di Lorena Bianchetti che è diventata madre della piccola Estelle quando aveva 45 anni.

In una recente intervista rilasciata al magazine Visto Tv, la donna ha parlato della sua bambina. La professionista ha detto di essere una madre molto protettiva soprattutto ora che è molto piccola. Ma quando quest’ultima sarà grande dovrà anteporre la felicità della bimba alla sua serenità, perciò dovrà fare un grosso sforzo.

La classe ed eleganza della conduttrice di A Sua Immagine

Senza ombra di dubbio Lorena Bianchetti è uno dei volti più apprezzati ed amati dal pubblico del nostro Paese. Merito di questo è la sua professionalità, infatti oltre ad essere una conduttrice, da qualche anno di A Sua Immagine, è anche una giornalista ed autrice.

Tempo fa, però, sul web si era sparsa una voce che vedrebbe la professionista come una raccomandata e per questo lavora da molti anni nella televisione di Stato. Accuse che la diretta interessata aveva rimandato al mittente. C’è da dire che la Bianchetti è anche una bellissima donna, soprattutto da quando è diventata madre. Infatti il suo viso sembra più solare e di una classe unica.

Lorena Bianchetti indossa una parrucca?

Tuttavia sul web gira un’altra voce su Lorena Bianchetti. In tanti, infatti, sostengono che la padrona di casa di A Sua Immagine indossi una parrucca e che i capelli mostrati in televisione non sono suoi. Verità o gli utenti hanno preso una cantonata? C’è da dire che non sarebbe la prima volta che una donna che fa parte del mondo dello spettacolo che ricorrono a tali soluzioni.

Infatti molti vip del nostro Paese ma anche internazionali portano delle parrucche o delle extension per apparire differenti sul piccolo schermo. Per quale ragione? Alcune lo fanno per dare un cambio radicale al proprio look come ha fatto un paio di anni fa Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 3. Mentre c’è chi lo fa per correggere per motivi di salute come l’attrice romana Nancy Brilli. Ecco due foto a confronto: