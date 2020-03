Katy Perry e Orlando Bloom: salta il grande evento causa Coronavirus

Katy Perry e Orlando Bloom costretti a misure di emergenza: slitta il grande annuncio atteso dai fan

Katy Perry e Orlando Bloom saranno presto genitori! È ufficiale: la celebre coppia dello showbiz a stelle e strisce avrà un erede. In vista del grande annuncio avevano già organizzato il quanto con largo anticipo. Come riporta una fonte anonima al magazine People, si sarebbe dovuti sposare la prossima estate in Giappone, evento poi rimandato a causa del Coronavirus.

Da settimane si parla quasi solo della grave epidemia in Italia e nel mondo. La vita sembra essersi improvvisamente fermata e del contraccolpo la società ne sentirà lungamente le conseguenze. Non c’è settore uscito indenne dalla pesante minaccia.

Piani annullati

Sebbene a malincuore, Katy Perry e Orlando Bloom hanno così dovuto annullare i piani. Un cambio di programma che, se le voci in circolazione da anni fossero vere, avrà seriamente infastidito la pop star. Oltretutto, si legge nello scoop lanciato da People, i preparativi delle nozze erano già belli che ultimati: in Giappone, con 150 ospiti.

Gli innamorati fremevano per scambiarsi la promessa d’amore eterna davanti ad amici e parenti. Katy era davvero galvanizzata all’idea di attraversare la navata incinta. Entrambi erano davvero euforici di aver sistemato ogni dettaglio, ma hanno dovuto cancellare la data causa Coronavirus.

Né Katy Perry né Orlando Bloom hanno rilasciato finora commenti ufficiali sulla sacra unione. Eppure, la notizia dello slittamento giunge dopo la conferma pubblica della cantante sulla sua gravidanza, prima nel video “Never Worn White” e, quindi, mediante una diretta tramite la propria pagina Instagram.

Sono in ritardo, anche se i fan lo sapevano già, ha dichiarato la cantante. Quest’estate – prometteva poi – succederanno tante cose. Non solamente partorirà, bensì ci sarà pure un’altra grossa novità attesa dagli ammiratori da parecchio tempo.

Katy Perry: sogno per il momento messo da parte

I futuri genitori sono emozionati e felici di mettere su famiglia. Sapeva Katy che lo avrebbe comunicato nella maniera migliore, ovvero attraverso una canzone perché così – ha concluso la Perry – parla ai fan. Il riferimento a un’altra grossa novità lascia effettivamente supporre l’intenzione di sposarsi, affinché il disegno si compia occorrerà però aspettare.

Nel frattempo, i due conteranno i giorni al parto, consapevoli dei grossi cambiamenti che ciò comporterà. Nata nel 2016, la relazione, presasi un anno di pausa tra il 2017 e il 2018, è ripartita e la maternità suggella un sentimento mai in realtà svanito.