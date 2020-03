Un posto al sole, spoiler 9 marzo 2020: Michele e Vittorio indagano

Le nuove avventure degli abitanti del condominio di Palazzo Palladini torneranno in tv lunedì 9 marzo con delle nuove e gustosissime puntate di Un posto al sole. Stando agli spoiler inerenti l’appuntamento numero 5456, assisteremo all’avvio di un’inchiesta legata in particolar modo ad un negozio di pasta fresca, ossia un pastificio.

Serena, invece, sembrerà giunta ad un punto di svolta dato che prenderà una decisione dopo essere stata messa alle strette dal marito. Filippo accoglierà a bordo della sua barca la bella e simpatica Cristiana la quale verrà assunta come skipper.

Anticipazioni Un posto al sole 9 marzo

Filippo prenderà la ferma decisione di assumere l’affascinante Cristiana per guidare la sua barca. Naturalmente questo aspetto non sarà viso di buon occhio da Serena la quale prenderà una decisione che la renderà tutt’altro che felice. Nello specifico, la donna deciderà di prendere le distanze dal quello che sarebbe dovuto essere il suo compagno di vita. Quando Filippo apprenderà di questa decisione non ne sarà affatto entusiasta.

Nel frattempo, l’inchiesta sul pastificio avrà inizio, ma Michele e Vittorio genereranno reazioni non certo amichevoli da parte degli operai che lavorano in quel locale. Guido sarà molto fiero di suo figlio.

Spoiler Un posto al sole, Fabrizio rassegnato

Durante la settimana, a UPAS, assisteremo a nuovi risvolti della trama. Michele e Vittorio porteranno avanti la loro indagine sul pastificio ma poco dopo il figlio di Guido decide di lasciare questo mestiere per concentrarsi sul trasloco alla cantina. Alberto si ritroverà faccia a faccia con il boss Tregara e vivrà delle ore a dir poco terrificanti.

Anche Fabrizio attraverserà delle giornate estremamente complesse a causa dell’accusa di omicidio che rischierà di rinchiuderà il Rosato in carcere per molto tempo. Marina non mancherà di supportare il suo ex compagno ma per lei non sarà facile restarli accanto. Per fortuna, con Roberto sempre vicino, la Giordano riuscirà ad andare avanti.

Infine, si parlerà di Serena e Filippo i quali sembreranno sul punto di dirsi addio in maniera pressoché definitiva. Vedremo il figlio di Roberto ritrovarsi ad uscire con Cristiana dopo averla assunta come skipper.