Uomini e Donne, Maria umilia Armando: “Hai rotto…” poi caccia tutti dallo studio (VIDEO)

Per giorni si è parlato della puntata di Uomini e Donne in cui Maria De Filippi avrebbe sbottato contro Armando Incarnato e oggi 6 marzo, finalmente, è andata in onda. Tutto è incominciato nel momento in cui il cavaliere ha insinuato che la sua ex Veronica Ursida avesse delle storie fugaci al di fuori della trasmissione.

La dama non ce l’ha più fatta a sostenere il dibattito, sta di fatto che è scoppiata in un pianto disperato. Il napoletano, però, non ha avuto minimamente rispetto di questa situazione ed ha continuato ad infierire. La padrona di casa, allora, è intervenuta ed ha umiliato pesantemente il cavaliere per poi alzarsi e chiudere anticipatamente il collegamento.

La sfuriata di Maria De Filippi contro Armando

La sfuriata di Maria De Filippi contro Armando Incarnato a Uomini e Donne è stata davvero epica. Non capita spesso di vedere la moglie di Maurizio Costanzo perdere così tanto le staffe, ma quando accade, il clamore è davvero notevole. Dopo le pesanti ed estenuanti insinuazioni del cavaliere contro la sua ex, Maria ha sbroccato completamente ed ha detto all’esponente del parterre di aver rotto le scatole.

Sono settimane che non fa altro che stuzzicare ed offendere la Ursida e non si è fermato neppure dinanzi le sue lacrime. La padrona di casa, inoltre, ha detto di non riuscire a comprendere come faccia Armando ad essere così menefreghista nei confronti di una donna che ha frequentato. In seguito allo sfogo, la conduttrice si è scusata con il pubblico, si è alzata dai gradini che solitamente occupa ed ha chiesto alla Cipollari di salutare.

Il pubblico di Uomini e Donne commenta, Incarnato tace

La puntata di Uomini e Donne, così, si è interrotta in anticipo senza dare ad Armando alcuna possibilità di replica alle parole di Maria. Il cavaliere, infatti, non ha potuto fare altro che rimanere in silenzio ed ascoltare la ramanzina della presentatrice. A seguito di questo increscioso avvenimento, il cavaliere ha pensato bene di chiudersi in un rigoroso silenzio e di rendere privato il suo account di Instagram.

I telespettatori, invece, si sono riversati sui social ed hanno commentato quanto accaduto in modo molto concitato. Tutti si sono schierati dalla parte di Queen Mery condannando completamente il comportamento del napoletano.