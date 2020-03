‘Solo e malinconico…’: Al Bano preoccupato, beccato così a poche ore da Amici (FOTO)

Al Bano è pronto per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

Al Bano Carrisi insieme alla sua ex compagna Romina Power è pronto per la seconda puntata di Amici – il serale. Dopo varie ipotesi sulla possibile sospensione del programma, Mediaset ha deciso di mandare in onda il talent senza però la presenza del pubblico. E proprio in questi istanti, in cantante è stato beccato all’aeroporto di Fiumicino a Roma, triste e sconsolato. Effetto Coronavirus? Pare proprio di si. Il maestro di Cellino San Marco è realmente da solo.

Al Bano solitario per effetto Coronavirus

Una giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno ha beccato Al Bano a Fiumicino. Nulla di strano se il cantante non fosse da solo e dall’immagine da lei postata, sembra anche preoccupato. Sono giorni, infatti, di grande apprensione per il nostro paese.

Da quando il virus denominato per l’appunto Coronavirus è arrivato in Italia in tanti stanno evitando di viaggiare e questo scatto ne da la conferma. Tra l’altro Al Bano nella puntata di “Amici” in onda tra poche ore, si troverà di fronte a una situazione simile, dal momento che per la prima volta, per l’estensione delle misure preventive, già in atto per le produzioni milanesi, nella trasmissione di Maria De Filippi non ci sarà il pubblico in studio. (Continua dopo il post)

Un mio amico è a Fiumicino. In aeroporto solo lui e Al Bano. Che highlander! 💪🏻 #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/eKTGSWA6id — Bianca Chiriatti 🎙 (@BiancaBerry88) March 5, 2020

Grande attesa per la seconda puntata di Amici

Dopo tanto trambusto, Mediaset ha confermato la messa in onda della seconda puntata di “Amici”. Il talent di Maria De Filippi ha rischiato una sospensione come del resto tanti altri altri programmi.

Infatti, stasera, Queen Mery sarà lei la regina e non dovrà fare i conti con la concorrenza di Carlo Conti. Intanto, è attesissima la coppia Al Bano e Romina, che farà parte dello show per tutte e sei le puntate. I due si esibiranno ed emozioneranno i telespettatori, con brani e siparietti simpatici.

Infine, stando alle anticipazioni Javier e Nicolai potrebbero essere i candidati all’eliminazione di questa sera. L’atteggiamento dei due ballerini non solo non piace alla produzione, ma anche gli insegnanti che non hanno gradito la scelta di non presentarsi alla lezione di danza continuando a dormire.