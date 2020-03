Serena Enardu stroncata da Patrick: “Pago vittima del suo narcisismo”

Serena Enardu narcisista per Patrick Ray Pugliese. Il fidanzato Pago ne sarebbe vittima

Nonostante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 4 sia conclusa, Serena Enardu e Pago accendono nuove discussioni dentro la Casa di Cinecittà. Due settimane fa il pubblico ne stabilì l’eliminazione, presumibilmente stanco di sorbirsi la tragi-romantica storia. È dalla scorsa estate, da Temptation Island Vip 2, che i due sciorinano mille colpi di scena. E se all’inizio potevano anche risultare interessanti, la curiosità dei telespettatori è via via scemata.

In un senso o nell’altro le parti dovevano prendere una posizione netta, da cui era impossibile tornare indietro. E data la loro reticenza, il televoto ne ha sentenziato l’esclusione dal programma.

Innamorata… di sé stessa

Mentre chiacchierava a proposito di narcisismo, Patrick Ray Pugliese ha espresso una convinzione: Serena Enardu rientra in questa casistica. Inoltre, considera Pago una sua vittima, un emotivo vittima di una narcisista. Il nativo di Teheran conferma la bassa stima provata nei confronti dell’ex tentatrice. È convinto che se trovi una narcisista sulla strada e te ne sbarazzi ci guadagni.

Dopo aver definito narcisista la vecchia conoscenza di Uomini e Donne, Patrick le tira un’altra frecciatina. Tutto è cominciato quando ha cominciato ad analizzare nel profondo le personalità, spostando la sua attenzione sugli atteggiamenti del narcisista. E per rendere bene l’idea ha preso in esame Pago e Serena Enardu. Nelle relazioni il narcisista desidera monopolizzarti, tenerti in pugno, finché condanna gli amici, sbagliati, e i parenti, inadatti.

Già in precedenti occasioni Patrick Ray Pugliese aveva ammesso dei dubbi sulla coppia formata dalla Enardu e Pacifico Settembre. Il secondo classificato del GF 4 ha sempre ritenuto compromesso il percorso del cantante nella Casa e Serena una persona poco elegante. Insomma, ancora una volta, a differenza di alcuni Vip piuttosto volubili nelle opinioni, Patrick è rimasto coerente.

Impressione confermata su Serena Enardu

Ormai gli inquilini non rappresentano più una minaccia, le affermazioni rilasciate costituiscono il vero pensiero del 43enne. Opinione largamente condivisa dai fan del reality.

Nei recenti post su Instagram gli accusati hanno dichiarato di aver risolto ogni incomprensione. Pago crede di aver imparato a perdonare perché è troppo prezioso il sentimento. Il gieffino preferito? Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno, alle prese con la nemica Valeria Marini, ha ultimamente confidato ad Antonio Zequila di nutrire scarsa fiducia in Patrick. Quale delle due fazioni avrà la meglio?