Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso in difficoltà, le parole dell’ex tronista

Teresa Langella e Andrea Dal Corso non stanno attraversando un periodo facile. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex tronista

Uomini e Donne: Teresa e Andrea in difficoltà

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una coppia che si è formata a Uomini e Donne l’anno scorso. Lei era già stata nel programma di Maria De Filippi come corteggiatrice, poi è stata una tentatrice di Temptation Island e come tronista si è interessata ad Antonio e ad Andrea. Quest’ultimo arrivava dal percorso di tentatore a Temptation Island e prima aveva corteggiato la rivale di trono di Teresa, Mara Fasone.

La loro storia non è iniziata in modo semplice. Infatti, se Teresa ha dichiarato prima della scelta di essersi innamorata, Andrea le ha rifilato un bel no e non si è presentato alla festa di fidanzamento in villa. Pentito della sua decisione, ha poi fatto di tutto per riconquistarla ma è stato molto difficile. Ad ogni modo, alla fine l’amore ha vinto e la coppia ha preso casa insieme a Milano.

Teresa, però, ha iniziato un nuovo lavoro che la porta ad essere sempre a Roma e a non vedere quasi mai il suo fidanzato. Per questo stanno attraversando un momento di grande difficoltà. Ecco che cosa ha spiegato proprio l’ex tronista in una recente intervista.

Teresa Langella: ‘Io e Andrea dovremo fare una scelta’

Teresa ha trovato lavoro in radio, precisamente a Radio 105, ed è impegnata dal lunedì al venerdì per sette mesi. Questo ha creato dei problemi con Andrea. L’ex tronista, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha confessato che non stanno attraversando un periodo facile, che la lontananza li porta a litigare spesso, ma l’amore poi li salva sempre. Infatti, dal momento che mantenere due abitazioni non è possibile, presto dovranno fare una scelta.

Per Teresa, tuttavia, Andrea è davvero molto importante e lo è stato soprattutto in un periodo di lutto per lei in cui ha perso il nonno, figura per lei fondamentale nella sua vita. Nell’intervista, però, ha anche detto di non riuscire a capire come mai loro due sono sempre al centro di fake news come la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nessuno dei due ha mai fatto i provini per il reality.

Non solo, ma Teresa ha anche replicato a Mara Fasone. Quest’ultima ha criticato il viaggio in aereo in prima classe della coppia. Teresa ha tenuto a precisare che quella vacanza l’hanno pagata entrambi e che è stata un’eccezione visto che conducono una vita molto semplice. Ha anche accusato Mara di non avere una vita soddisfacente se ancora oggi continua a parlare di loro.