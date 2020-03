Antonella Elia GF Vip 2020 minaccia Licia Nunez

GF Vip, la furia di Antonella Elia: minacce alla concorrente, preoccupazione nella casa

Nella casa più spiata d’Italia la situazione è davvero difficile. L’atmosfera ogni minuto che passa è sempre più pesante. I partecipanti sono stanchissimi per questa convivenza forzata e i litigi si manifestano continuamente all’interno della casa.

In questi giorni le liti che hanno fatto più clamore sono quelle tra Valeria Marini e Antonella Elia. Le due donne non riescono proprio a sopportarsi e continuamente si prendono a parolacce offendendosi. Sono addirittura arrivate ad alzare le mani e gli altri non sanno più come intervenire per farle calmare.

La Elia, in modo particolare, è una delle inquiline che litiga di più ossia una lite al giorno come minimo. L’ultimo risale a qualche ora fa con Licia Nunez che è davvero dispiaciuta dagli atteggiamenti di Antonella nei suoi riguardi e in quelli nei confronti degli altri inquilini della casa. Ma perchè ora Antonella è in lite anche con Licia?

Antonella Elia attacca Licia ecco il perchè

Sembrerebbe che ci sia stato un cambio di repentino dopo la puntata scorsa del GF Vip 4. Durante la trasmissione Licia Nunez ha espresso palesemente il suo pensiero in merito il comportamento molto spesso fastidioso di Antonella.

Quindi esprimere questo suo pensiero è stato sufficiente per far scatenare la rabbia della donna. Quindi la Elia dopo le accuse subite da Licia, le si è rivolta malamente. Addirittura l’ha minacciata.

Antonella ha infatti detto di stare attenta. La Nunez è stanca del comportamento dell’ex valletta di Maike Buongiorno e si confida con Paola, dicendo che da parte sua ci sarà assoluta indifferenza. Fatica a dormire nella stessa camera con lei. Che si prenda la responsabilità di quello che dice alla sua venera età senza nascondersi.

Sottovaluta l’intelligenza del pubblico ce che molto presto si stancherà di questo suo atteggiamento creato per dare vita ad un personaggio televisivo, da perenne vittima. Continua la donna dicendo di essere felice che sia entrata nella casa Valeria Marini che ha portato un po’ di leggerezza, allegria e brio”.

“Ora lei mi è indifferente” le parole de Licia Nunez nei confronti di Antonella

Ad un tratto la Nunez si accorge che la Elia gli è indifferente. Confidenze che fa anche a Teresanna Pugliese, sostiene di averla protetta e supportata per due mesi. E il risultato è stato quello di ricevere delle vere minacce, per aver espresso un suo pensiero, quindi ora lei si è stancata. Ma riusciranno a fare pace le due bionde?