L’ex corteggiatore sembra sia impegnato in una nuova storia d’amore. Ecco gli ultimi rumors che lo riguardano

Uomini e Donne: Manuel Galiano ha un nuovo amore? Il gossip

Manuel Galiano è diventato popolare dopo aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglia. Quest’ultima alla fine del suo percorso l’ha anche scelto, preferendo lui a Giulio Raselli.

Tuttavia, la loro storia è durata solamente due settimane. Il motivo? A quel tempo si è parlato di un tradimento da parte di lui mentre si trovava ad Ibiza con i suoi amici. Manuel ha sempre negato e, anzi, ha accusato Giulia di vivere solo sui social non dando mai importanza a nulla della vita reale.

Alcune settimane fa, alla notizia che Giovanna Abate era la nuova tronista di Uomini e Donne, Manuel aveva espresso la sua volontà di tornare nel programma di Maria De Filippi per corteggiarla dal momento che era molto interessato a lei.

Invece, in questi giorni, c’è un nuovo gossip che lo riguarda. Pare che Manuel abbia una nuova frequentazione. La sua nuova ragazza sarebbe Lisa Ragno, ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Lei è apparsa nelle Instagram Stories di lui, ma non solo. Infatti, se qualcuno ha notato che potrebbe solamente trattarsi di lavoro, poi una risposta data dall’ex corteggiatrice ha insinuato il dubbio.

Un utente ha chiesto a Lisa come mai fosse spesso a Savona (città di Manuel) e lei ha risposto in modo molto ironico dicendo che le piace la città. Insomma, cosa sta succedendo tra i due ex corteggiatori?

Il rapporto tra Manuel e Giulia

Giulia in un’intervista esclusiva per WittyTv aveva detto di essere sicura del tradimento di Manuel. Inoltre, fuori dal programma si è rivelato essere davvero infantile. Manuel, però, ha ribadito più volte di non aver tradito Giulia e ha fatto pesanti insinuazioni sul suo conto.

Innanzitutto, ha dichiarato che l’ex tronista era carina con lui solamente se doveva fare foto e video da postare sui social, poi ha scoperto che in realtà lei era impegnata con qualcun altro. Ovviamente questa è la versione di Manuel che non è mai stata dimostrata. Adesso Giulia è felicemente fidanzata con Francesco Sole. Voi che cosa ne pensate di questi ex protagonisti di Uomini e Donne?