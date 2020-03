Antonella Elia, voce choc: “Raccomandata dal Grande Fratello Vip 4”

Antonella Elia nel mirino di Fernanda Lessa: il Grande Fratello Vip 4 l’avrebbe raccomandata

Antonella Elia raccomandata al Grande Fratello Vip 4? L’accusa arriva da Fernanda Lessa, mai entrata in sintonia con la co-inquilina, sotto attacco dopo l’ingresso di Valeria Marini nella Casa. Se ci aggiungiamo le opinioni ostili di Licia Nunez, le dinamiche insorte nella Casa paiono raccontare un 4 contro 1. Giudizio affrettato? Possibile, in fondo Antonio Zequila perora la causa dell’ex valletta di Mike Bongiorno.

Tuttavia, è altresì vero che la concorrente ha passato giorni migliori. Adesso Fernanda punta il dito nuovamente contro Antonella Elia, arrivando forse al punto di rottura. Non tanto con la concorrente, ma con il programma. Secondo quanto lei sostiene, Antonella Elia godrebbe di un trattamento privilegiato nel reality di Canale 5. In che modo questo trattamento privilegiato si manifesterebbe? È presto detto: nei filmati mandati in onda durante la canonica diretta in prima serata.

Due pesi e due misure

Mentre la produzione oscurerebbe le scenate fuori luogo di Antonella Elia, i moti rabbiosi delle antagoniste troverebbero pieno risalto. Pesi e misure differenti, atte a scaturire la simpatia dei telespettatori per la vulcanica soubrette. Sfogandosi con la Marini, è partita la frecciatina di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip.

Le clip montate in favore della Elia, dove verrebbero omessi tutti gli insulti, le lascerebbe pensare sia una raccomandata. Nel montaggio – ha detto Fernanda Lessa – non aggiungerebbero gli improperi contro di lei, ma solamente le parole offensive indirizzate alla nemica. Che ci creda o no, fatichiamo a comprendere quale sia l’obiettivo della brasiliana. Attirarsi le simpatie dei telespettatori? Vendicarsi della presunta ingiustizia subita? Scaturire astio su Antonella? Fammi indovino e ti farò ricco…

Antonella Elia la ‘cocca’ dei produttori

A prescindere dalle ragioni di Fernanda conviene sempre andarci piano nei giudizi negativi, soprattutto se proferiti sulla trasmissione. Può sentirsi in disaccordo con certi provvedimenti dagli autori, purché mantenga l’approccio diplomatico. Volente o nolente è il GF ad avere il coltello dalla parte del manico e almeno fin quando andrà avanti la sua permanenza nello show conviene moderare i termini.

Per ovvi motivi di tempo i contributi delle dirette vengono tagliati, ed esclusivamente chi vive l’esperienza sa quello che accade. Alimentare discussioni dove parti già sconfitto equivale però a sicura sconfitta. La soddisfazione maggiore è buttare fuori Antonella Elia? Meglio spremersi un po’ le meningi e adottare strategie alternative.