Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe trova il rapitore di Marcia

Le anticipazioni della soap Una Vita riguardanti le puntate spagnole svelano che Ursula mentirà a Felipe sulla scomparsa di Marcia, depistando così le indagini. Nel frattempo, Cinta sarà disperata per l’insistenza di Ledesma, pronto a rovinare per sempre la sua storia d’amore con Emilio.

Una Vita anticipazioni: Ursula dice che Marcia è lontana da Acacias

Nelle prossime puntate della soap opera, Felipe e Mauro riusciranno a ingannare Andrade, dopo aver detto loro di avere con sé due donne di colore. L’avvocato spererà che una di esse sia Marcia. Ursula invece, mentirà a Felipe raccontando di aver visto la brasiliana fuori dal paese.

Nel frattempo, come svelano gli spoiler di Una Vita, Emilio metterà al corrente Felicia del piano che ha macchinato contro Ledesma, in modo da avere finalmente Cinta al suo fianco. Felicia non sarà d’accordo, in quanto l’idea del giovane sembra essere davvero pericolosa. Successivamente, Mauro arriverà a casa di Felipe e perderà i sensi senza apparente ragione.

Che cosa gli sarà successo? Ormai certo di aver raggiunto il suo scopo, Ledesma inizierà ad organizzare i preparativi del matrimonio con Felicia. A quel punto, Emilio metterà in atto il suo piano. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, il giovane lo accuserà di aver ucciso due suoi dipendenti. Felipe si incontrerà con Andrade ma scoprirà con sommo dispiacere che Marcia non è la donna di colore che teneva con sé.

Felipe incontra Marcia

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon deciderà di trasferirsi con Carmen, visto che la convivenza con Lolita ed Antonito sarà diventata molto difficoltosa. Dopo il tranello teso da Emilio, Ledesma non avrà altra soluzione che fuggire da Acacias. Ora, Cinta potrà riabbracciare il suo innamorato senza paura.

Inaspettatamente, Ramon riuscirà a vedere Marcia. La brasiliana lo pregherà di stare attento e di non mettere a repentaglio la sua vita per lei, ma l’avvocato sarà intenzionato a pagare il prezzo stabilito da Andrade per lasciarla andare. Ciò farà capire alla brasiliana quanto l’Alvarez Hernoso tenga a lei e capirà di esserne davvero innamorata.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Felipe consegnerà il denaro chiesto da Andrade, ma sembreranno non bastare. Disperato, l’avvocato arriverà a vendere anche i gioielli dell’ex moglie Celia.

Mauro non sarà d’accordo con la scelta di Felipe e lo metterà in guardia, certo che l’uomo lo voglia incastrare e tenersi Marcia nonostante l’ingente somma del riscatto. L’Alvarez Hermoso sarà disperato e non saprà più come muoversi. Marcia è in pericolo, ma anche lui stesso rischia di finire male se non rispetterà le condizioni del perfido Andrade.