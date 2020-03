Giulia De Lellis, arriva la conferma della rottura. Ecco i dettagli

La conferma della rottura

Nelle ultime settimane Giulia De Lellis è al centro del gossip italiano a causa della sua relazione con Andrea Iannone. Secondo fonti attendibili pare che ci sia stata una crisi che avrebbe poi determinato la fine della storia. A smentire queste voci ci ha pensato Luca Onesitini.

In più di un’occasione ha detto che tra i due va tutto a gonfie vele, dunque i fan non devono preoccuparsi. Purtroppo le parole dell’ex tronista non sono state rassicuranti, dal momento che un gesto della ragazza avrebbe confermato la loro separazione. Il settimanale di Alfonso Signorini ha dato un dettaglio rilevante che non è passato inosservato.

Giulia torna dai familiari

La conferma della rottura è arrivata da qualche ora. In poche parole Giulia non risiede più in Svizzera, nel Lugano, ma pare che stia cercando casa nei pressi di Pomezia. Qui vive la sua famiglia, dunque molti si stanno chiedendo cosa stia realmente accadendo.

Non hanno ancora ricevuto una risposta dalla diretta interessata, dato che ha deciso di optare per il silenzio. Sicuramente non sarà un bel periodo per lei e per questo motivo preferisce non parlarne. Secondo altri, invece, probabilmente si tratta di una tattica per non finire nel dimenticatoio. L’ex di Andrea Damante, Sara Croce, in una recente intervista ha insinuato che Giulia ama stare al centro dell’attenzione.

Il fatto che non si esponga, non farebbe altro che aumentare la curiosità degli italiani. Fin dai tempi di Uomini e Donne è sempre stata sotto i riflettori. Per due anni ha fatto sognare accanto a Damante, il quale l’ha tradita mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo di lui si è fidanzata con il cantante Irama e attualmente potrebbe aver messo un punto con Iannone.

Ritorno di fiamma con Damante?

Giulia non mette piede da un po’ di tempo nell’abitazione del campione di motociclismo. I due sono andati a convivere a partire dalla scorsa estate, ovvero poco tempo dopo essersi innamorati. Come se non bastasse anche Damante si è lasciato ultimamente. Questo farebbe sperare in un ritorno di fiamma della coppia che ha lasciato un segno indelebile nel pubblico di UeD.