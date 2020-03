Polemica al Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagnano i concorrenti.

Polemica al Grande Fratello

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip è al centro delle polemiche per l’atteggiamento di alcuni concorrenti. L’ex tronista Luigi Mastroianni ha attaccato il reality per non aver allontanato Asia Valente in seguito a una grave offesa. In pratica ha definito Sossio Aruta con il termine down in senso dispregiativo.

Clizia Incorvaia è stata squalificata per aver dato del Buscetta ad Andrea Denver mentre non è stato preso nessun provvedimento nei confronti dell’influencer. Come se non bastasse sono aumentate le critiche a causa di alcune rivelazioni riportate nell’ultimo numero di ‘Novella 2000‘. Sono stati svelati i cachet che Valeria Marini ha ottenuto per partecipare al Gf Vip.

Cifre pazzesche per Valeria

Polemica al Grande Fratello stavolta riguarda le somme esorbitanti che i concorrenti percepiscono da quando sono entrati nella casa. Pare che la Marini abbia 20.000 euro a settimana e, una volta eliminata, altri 15.000 per presentarsi nello studio. Barbara Alberti percepirebbe 18.000 euro ogni 7 giorni.

Infine l’ingresso di Lory Del Santo sarebbe venuto a costare 5.000 euro. Queste cifre hanno dato inizio a delle discussioni sul web. E’ inconcepibile che si diano questi soldi quando la maggior parte degli italiani non arriva a fine mese. Dovrebbero essere dati a chi ne ha realmente bisogno, soprattutto in questo periodo economicamente delicato.

Anche Alfonso Signorini ha scatenato gli utenti social al punto tale da chiederne la sostituzione immediata. E’ stato accusato di favoreggiare palesemente per Antonella Elia. Quando ha alzato le mani non solo ha sorvolato sull’accaduto, ma ha rimproverato la Marini per averla provocata.

‘Mi vergognerei fossi in tutti voi’

Valeria ha sventagliato a un palmo di distanza dal naso di Antonella una croce, dunque c’è stata una reazione. Fernanda Lessa ha praticato dei riti religiosi per allontanare le energie negative emanate dalla donna, così è stata ripresa durante la diretta.

Il marito Luca Zocchi, è intervenuto perché la produzione non ha mostrato al pubblico i video in cui Antonella insulta pesantemente la moglie. E’ chiaro che ci siano dei prediletti e ciò è testimoniato anche dal fatto che non si da spazio agli altri, come Denver e Patrick. Ragion per cui si richiede a gran voce il ritorno di Ilary Blasi. I telespettatori potranno rivederla nello studio?