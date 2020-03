Oroscopo Paolo Fox 7 marzo 2020: Luna buona per Gemelli, Leone indeciso

L’oroscopo di Paolo Fox del 7 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. I nativi del Toro devono stare alla larga dalle polemiche, mentre le persone dell’Acquario devono essere prudenti con le parole. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 7 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – State attraversando una specie di bufera a livello emotivo e personale. Molti di voi non riescono a ottenere i risultati che vorrebbero in campo lavorativo. Alcuni hanno già pensato di cambiare, altri a trasferirsi o a mettersi in proprio.

Toro – L’uomo delle stelle vuole mettervi in guardia dalle polemiche. Siete abbastanza testardi e quando vi mettete in testa qualcosa, è difficile farvi cambiare idea. Se qualcuno si mette contro di voi, diventate una persona insofferente. Si consiglia di non trasformare questa insofferenza in aggressività.

Gemelli – In questa giornata di sabato la Luna è in aspetto buono. Questa è la giornata giusta per chiarire qualcosa o affrontare dei problemi economici. Weekend migliore per l’amore, soprattutto sabato.

Previsioni di sabato 7 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Questo weekend è migliore rispetto ai giorni scorsi. Cercate di viverlo all’insegna della superficialità, ogni tanto non fa male. Accettate un invito e cercate di ritrovare un po’ di tranquillità in amore. I single restano un po’ diffidenti, anche se stanno vivendo una storia nuova, a volte, si fanno negare.

Leone – Periodo buono per il lavoro e per le idee, mentre c’è un po’ di indecisione a livello sentimentale. Se vi piace una persona che ricambia i vostri sentimenti, datevi un appuntamento. Le coppie forti si rafforzano sempre di più grazie ai progetti importanti che riguardano la casa e i figli.

Vergine – Con questa situazione astrologica avete il via libera per pensare ai prossimi investimenti. Gli incontri d’amore che farete in questo fine settimana sono interessanti. I nativi dello Scorpione, del Capricorno, del Toro o del Cancro potrebbero essere i vostri punti di riferimento, anche se a volte vi fanno innervosire.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata ideale per ritrovare serenità e quel buon senso che serve in amore. A esempio, se in settimana vi è capitato di vivere degli scontri anche tra genitori e figli, questo è il momento giusto per rivedere tutta la situazione. I single possono vivere situazioni particolari, ma nessuno può dire ciò che devono o non devono fare. Se una persona approfitta troppo della vostra pazienza, potreste rispondere male.

Scorpione – Se già dal weekend scorso ci sono state delle tensioni particolari, è normale che siate cauti in queste prossime 48 ore. Coloro che hanno avuto problemi fisici o personali sono in recupero. In questo fine settimana, soprattutto domenica, sarà possibile confrontarsi in amore.

Sagittario – Se dovete parlare di cose importanti, datevi una mossa. Si apre un periodo di grande portata anche per quanto riguarda il lavoro. Molti hanno già ricevuto una piccola conferma o un successo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 7 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa settimana si è parlato di grandi conquiste e grandi rivoluzioni, ma oggi è meglio prendere la strada del relax e del divertimento. Se in queste prossime 24 ore riceverete degli inviti, non dite no: avete bisogno di stare in società e conoscere gente nuova.

Acquario – L’oroscopo di Paolo Fox consiglia, in queste prossime 48 ore, di essere prudenti con le parole. Nella vita lavorativa potrebbe arrivare una novità inaspettata. Se in queste 24 ore qualcuno vi provoca o siete troppo stanchi per resistere alle provocazioni degli altri, lasciate correre.

Pesci – In questo weekend si può affrontare un problema e cercare una soluzione. Questo è il periodo migliore per agire, soprattutto con Giove favorevole. Se un lavoro è stato interrotto, arriverà sicuramente qualche nuova proposta. In serata avrete una marcia in più. State a passo con i tempi.