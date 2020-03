Barbara D’Urso contro Antonella Elia GF Vip 4 “Ha esagerato sono schioccata”

Contro Antonella Elia anche Barbara D’Urso, scioccata dalle parole della fidanzata di Pietro Delle Piane, scopriamo cosa è successo

Fa ancora discutere il comportamento di Antonella Elia al Grande Fratello Vip. L’ex valletta di Mike Bongiorno sembra fuori controllo e dice cose che lasciano davvero di sasso. Da quando è entrata nella casa del GF Valeria Marini le due sono sempre a stuzzicarsi. Fra Valeria e Antonella non c’è stato un giorno di tregua e la ramanzina di Signorini durante la diretta non è servita a nulla.

Le due primedonne della casa se ne sono dette di tutti i colori e fra loro ci sono stati anche insulti e spintoni. I toni giorno dopo giorno si fanno sempre più accesi e le due showgirl continuano a essere una contro l’altra. Lo scontro è sempre aperto e visto che nessuna delle due è in nomination durerà ancora molto. I loro discorsi sono anche oggetto di discussione nei salotti televisivi.

Barbara D’Urso infuriata per le parole di Antonella

Proprio le ultime parole di Antonella Elia hanno scatenato polemiche e hanno stupito chi la conosce bene. Pare che in un raptus di ira la Elia abbia gridato a Valeria se a renderla così acida era la menopausa. Poi le ha anche gridato che lei non ce l’aveva il ciclo, perché a 60 il ciclo non c’è più. Insomma, parole molto pesanti, che hanno anche infastidito Barbara D’Urso.

La conduttrice ha sempre sostenuto Antonella e ha anche tifato per lei, ma dopo aver sentito quelle frasi ha fatto un passo indietro. Per lei Antonella ha veramente esagerato. L’ex di non è la Rai ha parlato senza criterio e ha detto parole cattivissime contro Valeria. Carmelita ha ribadito di essere veramente scioccata da quelle parole, e di non riconoscere la Elia.

La Elia secondo la conduttrice ha esagerato

La D’Urso non ha dunque approvato quanto detto dalla Elia. La conduttrice ne ha parlato a Pomeriggio 5 e la sua reazione nei confronti di Antonella è stata molto decisa.

Carmelita ha condannato apertamente le parole sulla menopausa rivolte a Valeria e ha detto che ha mancato di sensibilità. Non è stato corretto parlare di menopausa in questo tono, quando ci sono donne costrette ad andare in menopausa per problemi all’utero.

La Elia ha veramente perso il controllo, ma cosa farà nella prossima puntata Alfonso Signorini? Vedremo!