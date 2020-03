Patrick Ray Pugliese Gf Vip 4, parole molto pesanti “Serena una buzzurra e Pago una vittima”

Volano parole pesanti al GF Vip, Patrick Ray Pugliese definisce Pago una vittima di Serena, lei ha rovinato il suo percorso

Passano i giorni nella casa del Grande Fratello e anche se la stanchezza dei coinquilini si fa sentire tuttavia c’è chi ha sempre qualcosa da dire. A parte le liti tra Antonella Elia e Valeria Marini che si fanno sempre più accese, fra gli altri regna la monotonia. Eppure, a romperla ci pensa Patrick Ray Pugliese. Il gieffino, mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura, ha parlato di categorie di persone.

In particolare, ha parlato dei narcisisti, definendole persone pericolose. Per Patrick i narcisisti sono degli apatici che non hanno compassione delle loro vittime. Infatti, dopo averle prese e innalzate le fanno sentire inadatte. Pugliese ha definito queste persone anche delle egoiste perché non riescono ad amare gli altri.

Per Patrick Ray Pugliese Serena è una narcisista

Sono parole forti quelle pronunciate da Patrick Ray Pugliese sui narcisisti, che dice essere persone che prima danno tutto e poi tolgono altrettanto. Ma perché queste parole così fatali? Cosa ha voluto dire Pugliese?

Il gieffino ha parlato in generale e ha dato una definizione precisa di quello che per lui sono i narcisisti, poi ha aggiunto un nome. Il suo discorso era praticamente rivolto a Serena, che lui definisce appunto una narcisista, e Pago la sua vittima.

Pugliese a distanza di tempo sta ancora riflettendo su questo concetto e adesso sembra ne sia veramente convinto. In questi giorni ha avuto il tempo di analizzare i due fidanzati e si è fatto una sua idea. Di certo è un’idea molto personale, che però afferma con forza.

Per Pugliese Pago è un emotivo

Pugliese quindi non ha dubbi, Serena è una narcisista, e colei che prende e toglie tutto, e Pago una vittima, un emotivo. A dettare questa opinione alla base c’è una certa antipatia da parte di Pugliese nei confronti della coppia.

Il gieffino non ha mai visto i due di buon occhio, lei perché troppo piena di sé e lui troppo fragile, ma nelle sue mani. E non potrebbe essere altrimenti, vista l’emotività di Pago. Alla fine, però, secondo Pugliese, il cantante ci guadagna anche.

La verità è che Patrick ritiene Serena una donna poco elegante, che ha rovinato il percorso di Pago nella casa. Per lui ha un modo di parlare abbastanza brutale e quando litiga usa parole molto forti, insulti e litiga. Per questo è una buzzurra