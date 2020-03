Clizia Incorvaia telefonata in lacrime ad Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi confessa che Clizia Incorvaia le ha telefonato e piangendo le ha detto che non poteva dichiarare la sua vera età, ma cosa è successo?

Uscita dal Grande Fratello Vip, la bella e affascinante Clizia Incorvaia ha dovuto fare i conti con nuove cose emerse su di lei. Come tutti sanno, la Incorvaia ha mentito sulla sua età e non appena è stata squalificata la verità è venuta a galla.

Se prima era stata protagonista per un atteggiamento denigratorio nei confronti di Andrea Denver, adesso lo è per qualcosa di altrettanto importante che è l’età. Suo malgrado ha dovuto riconoscere di aver detto una bugia.

Il bello è che la bugia non l’ha detta solo al GF ma a tutta l’Italia e anche a Paolo Ciavarro! L’ex moglie di Francesco Sarcina non ha 35 anni come ha raccontato agli altri inquilini della Casa, ma 39. Infatti, è nata nel 1980 e a ottobre compirà 40 anni!

Clizia Incorvaia ha raccontato piangendo la verità alla Giorgi

Per giustificarsi la Incorvaia ha detto di aver mentito perché l’agenzia per lui lavorava le aveva consigliato di diminuire l’età per via del sui aspetto infantile. Così doveva dichiarare almeno 4 anni in meno, quindi 35 anni, come aveva detto ai coinquilini. La verità raccontata da Clizia non ha placato gli animi e sono scattate altre polemiche nei suoi confronti.

A non sapere nulla di tutto ciò è Paolo Ciavarro, con il quale la Incorvaia ha iniziato una storia nella Casa. Ma in assenza di Paolo, la Giorgi ha preso le difese di Clizia. Infatti, la mamma di Paolo nella puntata di giovedì 5 marzo di Pomeriggio Cinque è intervenuta in diretta. L’attrice ha parlato di una telefonata fatta dalla Incorvaia piangendo che le raccontava la verità. La Giorgi ha dunque detto a Barbara D’Urso che lei già sapeva.

Nessuna giustificazione per la bugia di Clizia

Come ha detto anche Clizia nelle stories su Instagrma, anche la Giorgi ha confermato la sua versione. Pare che lo avesse fatto proprio perché glielo aveva detto il suo agente e quindi non poteva rivelare la sua vera età. In effetti, la Incorvaia mostra meno anni di quelli che ha e se nessuno lo avesse scoperto andavano bene i 35 che aveva dichiarato.

La Giorgi ha aggiunto che ha mentito perché per le donne l’età molto spesso è una colpa. Ma Barbara D’Urso non ha condiviso questa affermazione. E ha ribadito che ha detto una bugia. In più, Lory Del Santo ha aggiunto che andare al Grande Fratello Vip e non dire la vera età è ridicolo!