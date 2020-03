Sara Affi Fella incinta ma furiosa: “Non ho dato il mio consenso”

Sara Affi Fella è in dolce attesa, ma qualcosa guasta il momento

Sara Affi Fella è incinta! L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato conferma alle voci trapelate nelle scorse ore. Già da un po’ serpeggiava il sospetto tra i fan, dopo aver notato un cambiamento nella routine quotidiana della ragazza. Sospetti ora confermati dalla bellezza molisana.

Superato lo scandalo scoppiato nel dating show di Maria De Filippi, era per lei sopraggiunto un periodo molto buio finché Francesco Fedato, calciatore del Gozzano (squadra militante in Serie C), le ha rubato il cuore.

L’intervista al settimanale Spy

A quanto riporta il settimanale Spy, tra 6 mesi nascerà il primo figlio della coppia, tuttavia goduta solamente in parte. Una gravidanza apparentemente complicata. Difatti, Sara avrebbe scelto di tornare nella sua città natale così da avere accanto la madre. Sulle pagine del magazine si legge che Sari Affi Fella sarebbe potuta approdare all’Isola dei Famosi.

Un ragazzo, asserendo di essere un agente, l’avrebbe contattata e chiesto se poteva proporsi, ma lei avrebbe respinto l’avance. Ciò non significa partecipare a una trasmissione o avere un contratto in mano. Significa semplicemente il desiderio di muoverle una proposta. Ad ogni modo avrebbe rifiutato poiché, se Dio vuole, la sua isola felice l’avrebbe vissuta tra solo pochi mesi quando sarebbe nato suo figlio.

Sulla relazione con Nicola Panico, insieme al quale aveva partecipato a Temptation Island, Sara Affi Fella avrebbe definito chiuso il capitolo e domandato scusa. Consapevole di aver sbagliato, oggi desidererebbe sorridere o preoccuparsi per faccende più importanti, quale la salute del figlio.

Sarebbe stata quella la priorità della sua esistenza: portare avanti la gravidanza in maniera serena. Il suo unico pensiero fisso, mentre il resto avrebbe potuto attendere. Naturalmente – riporta il settimanale – sogna uno splendido matrimonio. Intanto, avrebbe ringraziato la famiglia del costante appoggio ed espresso felicità per la relazione attuale.

Sara Affi Fella: conferma a metà

Finora abbiamo usato tassativamente il condizionale. E lo sapete perché? Perché nel giro di alcune ore Sara ha pubblicato delle Instagram Stories sul proprio profilo, in cui, pur confermando la notizia della dolce attesa, ha amaramente smentito di aver concesso un’intervista al magazine e puntualizzato che le dichiarazioni hanno avuto pubblicazione senza il consenso suo o quello del fidanzato.

Indipendentemente dai rapporti tra lei e la carta stampata, la Affi Fella passerà settimane meravigliose. Essere incinta è un’emozione unica, che solo le donne possono comprendere appieno. Gli euforici ammiratori seguiranno attentissimi le tappe del lungo viaggio.