Harry e Meghan raggianti e innamorati sotto la pioggia a Londra

Harry e Meghan hanno presenziato al loro primo evento della trance degli impegni istituzionali prima di lasciare definitivamente la Royal Family. La prima apparizione dei Duchi di Sussex agli Endeavour Fund Awards dallo scorso gennaio quanto hanno annunciato pubblicamente il distacco dalla Royal Family.

Meghan Markle raggiante nel suo rientro a Londra

Un ritorno in grande stile per Meghan Markle che è sembrata raggiante al suo rientro a Londra. La Duchessa di Sussex ha indossato un tubino di Victoria Beckham color turchese che valorizzava perfettamente la sua silhouette, e un paio di Manolo Blahnik ai piedi. Con i capelli tirati indietro e legati in una coda bassa, in gergo tecnico “sleek” un’acconciatura perfetta, lucente e al tempo stesso disciplinata decisamente a prova di pioggia.

Sfoggiando un brillante rossetto rosso, colore che non è assolutamente previsto dall’etichetta reale e che sembrerebbe quasi un primo accenno al prossimo distacco dalla casa Reale. Meghan agli occhi di tutti è apparsa però raggiante e in piena forma, impeccabile nel look mantenendo uno stile molto semplice ma allo stesso tempo elegante.

La scelta dell’abbigliamento e del make up però lascia intendere una sorta di profumo di libertà. Verso i rigidi canoni imposti dall’etichetta reale. Un nuovo inizio per Meghan che dimostra personalità e coerenza, oltre alla sua grande passione verso la moda e le tendenze.

Da precisare però che non essendo più un senior member della Royal Family, Meghan ha meno diritti e doveri da dover rispettare. Ma non è di certo la prima volta che la Duchessa di Sussex decide contro le regole di indossare un rossetto rosso acceso sulle labbra. Chissà se in occasione dell’ultimo impegno istituzionale, in presenza della Regina Elisabetta II la Markle ripeterà l’azzardo cromatico!

Harry e Meghan innamorati sotto la pioggia

La coppia è apparsa piuttosto affiatata e sorridente, insieme Harry e Meghan al riparo dalla pioggia sotto l’ombrello al loro arrivo a braccetto.

È riuscita ad attirare su di sé l’attenzione di tutti, dato che gli sguardi erano puntati tutti sulla Markle per la sua prima uscita al rientro in Inghilterra. E la stessa Duchessa di Sussex ha saputo conquistare il pubblico con il suo sorriso ammaliante, ma soprattutto mostrando un grande affiatamento con il Principe Harry.

L’atteggiamento della coppia è apparso piuttosto disteso e gioioso. In molti li avrebbero voluti in crisi e tristi ma dalle immagini dei Duchi di Sussex non è sembrato affatto una coppia in crisi. Sabato i duchi di Sussex parteciperanno al Mountbatten Music Festival alla Royal Albert Halle. Mentre lunedì saranno impegnati al Commonwealth Service insieme alla Regina Elisabetta II.