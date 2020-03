Belen Rodriguez ritorna ad amare Stefano De Martino

È apparsa raggiante Belen Rodriguez durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, dove la show girl racconta delle difficoltà e dell’amore ritrovato per il marito Stefano De Martino. Insieme e dopo un grande periodo di ripicche sono riusciti a perdonarsi per ritrovarsi ed andare avanti lungo il cammino della vita.

Belen Rodriguez: ”Si può perdonare, l’amore non si può mettere in pausa”.

Dopo un lungo periodo di separazione Belen e Stefano hanno deciso di mettere da parte tutte le incomprensioni per ritrovare la complicità perduta. Sono nuovamente marito e moglie ma in realtà non hanno mai smesso di essere una coppia in via ufficiale.

La stessa show girl argentina ha affermato:” Posso dire di essere tanto felice”. Una strada molto difficile quella che ha dovuto percorrere Belen, fatta di tanta sofferenza ma soprattutto di grande tenacia e dedizione. La bellissima show girl argentina ammette che non sia assolutamente semplice dover rimettere insieme i cocci di un matrimonio ormai andato in pezzi, ma che con molta caparbietà e tanto amore è assolutamente possibile riuscire a ritrovarsi.

Diversi i momenti di sconforto che entrambi hanno dovuto affrontare durante la separazione. Stefano e Belen erano alle prese con rancori ma soprattutto con molte ripicche per cercare di ferire l’altro, ma che fondamentalmente non hanno fatto altro che riunire nuovamente la coppia.

Con molta pazienza e perseverando nelle loro scelte Stefano e Belen hanno ripreso nuovamente il cammino di vita insieme, soprattutto per il bene del piccolo Santiago. I momenti difficili fatti di ripicche e incomprensioni sono ormai solamente un lontano ricordo per entrambi. Belen ha aggiunto :” Si può perdonare, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”.

Belen Rodriguez ritornare ad amare…

Belen Rodriguez non avrebbe mai smesso di amare il marito, che è riuscito a riconquistare la moglie per far rifiorire nuovamente l’amore. La Rodriguez racconta alla conduttrice Silvia Toffanin che del marito ama il suo lato ironico, quando vedendola nostalgica cerca di sdrammatizzare facendola sorridere. Continuando e aggiungendo che il marito è capace di amare anche i suoi pregi facendola divertire tantissimo.

La show girl argentina racconta di un suo momento di debolezza, quando per tre anni sentiva di essere smarrita, insoddisfatta della sua vita e di quello che faceva tanto da non aver la voglia di svegliarsi al mattino.

Oltre che femme fatale con le sue confidenze Belen Rodriguez offre alla Toffanin e ai telespettatori un immagine di sé piuttosto fragile. Solo adesso insieme al figlio Santiago e al marito Stefano De Martino, Belen è riuscita a trovare la serenità che da tempo cercava.