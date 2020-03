Volto noto di Uomini e Donne positivo al test: ecco chi è e cosa è successo [FOTO]

Alessandro Graziani trovato positivo al test antidoping

Nelle ultime ore Alessandro Graziani è finito ancora una volta al centro delle polemiche ma non per questioni di gossip. L’ex protagonista di Temptation Island è stato trovato positivo al test antidoping, per questa ragione la sua attività di pallavolista è stata al momento sospesa.

A prendere questa decisione è stato il Tribunale Nazionale Antidoping. Quest’ultimo attraverso un comunicato ha fatto sapere che la prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello sportivo del Sabaudia Alessandro Graziani. Dopo la comunicazione il presidente della squadra laziale ha rescisso il contratto a colui che aveva fatto perdere la testa a Serena Enardu. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni del pallavolista

Dopo essere venuto a conoscenza della notizia, Alessandro Graziani ha dato la sua versione dei fatti. Il corteggiatore di Uomini e Donne si è affidato al suo account Instagram, dove ha un grosso seguito. Il ragazzo si è scusato con la società e la sua squadra di pallavolo per il forte disagio che ha provocato. Poi l’ex tentatore ha ammesso di aver commesso un errore che per sua sfortuna metterà un blocco alla sua stagione ma è convinto che la sua carriera continuerà.

Anche se salterà un paio di mesi lui si farà trovare più forte e pronto di prima la prossima stagione, convinto che stavolta non farà più sbagli. Poi spera che la sua negligenza serva da insegnamento alle generazioni future a non fare lo stesso sbaglio. “Siamo umani, capita di sbagliare ma l’essere uomo ti fa rendere conto anche quando si sbaglia”, ha detto il protagonista del Trono classico di U&D.

Alessandro Graziani e Serena Enardu

Per chi non lo ricordasse, Alessandro Graziani ha trovato la popolarità sul piccolo schermo qualche mese fa, precisamente nell’estate del 2019. Il pallavolista era il tentatore di Serena Enardu a Temptation Island Vip. La vicinanza con lo sportivo aveva spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a lasciare lo storico compagno Pago, che poi ha partecipato al Grande Fratello Vip 4.

Qualche settimana fa Alfonso Signorini si è recato nel dating show di Maria De Filippi per capire cosa sia successo realmente tra Graziani e la Ernardu lontano dalle telecamere. Mentre un po’ di tempo fa Alessandro è tornato in televisione corteggiando le nuove troniste Sara e Giovanna al Trono classico di Uomini e Donne.