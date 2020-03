Al Bano e Romina Power non si nascondono più, la dichiarazione in diretta: “Sai di buono…”

Al Bano e Romina Power al Serale di Amici 19

Come tutti ben sanno il Serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi vede la presenza fissa di Al Bano e Romina Power. Dopo le frecciate che i due ex coniugi si sono lanciati la settimana scorsa, nel secondo appuntamento i due praticamente non si sono staccati l’uno dall’altro. Prima il cantautore di Cellino San Marco ha duettato con l’allieva Nyv.

Subito dopo la storica coppia è rientrata in uno studio praticamente per l’emergenza Coronavirus per esibirsi insieme a tutti i professori del talent show. Infatti i due artisti sono stati chiamati a giudicare la performance di canto nel torneo interno Amici Prof. E proprio in quel momento c’è stato un divertente siparietto tra la statunitense e l’ex marito. La donna si è avvicinata a lui e dopo averlo annusato ha detto che sa di buono.

La Power annusa l’ex marito e poi dice che sa di buono

Un ingresso singolare quello di Al Bano e Romina Power nello studio di Amici. Infatti, non potendo salutare e baciare la padrona di casa Maria De Filippi, la cantante statunitense ha unito le mani dicendo che stasera dobbiamo salutarci come gli indiani. Ricordiamo che dopo Milano e Cologno Monzese, anche a Roma è stato deciso di chiudere l’ingresso al pubblico negli studi televisivi per limitare l’epidemia del Coronavirus.

Nella seconda puntata il cantautore salentino ha avuto un doppio ruolo. Infatti, oltre ad esibirsi con tutti i professori del talent show e con l’ex moglie, ha duettato al pianoforte con l’allieva Nyv. Mentre la gara dei Prof quest’ultimi hanno interpretato il celebre brano ‘Nostalgia Canaglia’. Ad aver la peggio per la seconda volta consecutiva Rudy Zerbi.

Loredana Lecciso apprezza la performance di Al Bano ad Amici 19

E mentre Al Bano e Romina Power si esibivano alla seconda puntata del talent show Amici di Maria De Filippi, da casa Loredana Lecciso seguiva il padre dei suoi figli. A testimoniarlo è una Storia che l’ex soubrette salentina ha postato del suo account Instagram.

Infatti si vede il cantautore di Cellino San Marco mentre affianca la giovane allieva Nyv al pianoforte. A corredo dello scatto la madre di Jasmine e Bido ha messo tre cuoricini rossi. Per caso tra i due c’è ancora del tenero? Resta il fatto che da settimane si parla nuovamente del cosiddetto triangolo amoroso.