“Saluto il mio fidanzato Matteo…”: Flavio Insinna, arriva il coming out a L’Eredità da parte di Francesco

Nuovo concorrente omosessuale a L’Eredità

La stagione 2019/2020 è stata all’insegna dei coming out nel game show della televisione italiana. Infatti dopo quelli fatti a Caduta Libera e poi a L’Eredità, nella puntata in onda mercoledì 4 Marzo su Rai Uno, i telespettatori hanno assistito ad un altro appuntamento arcobaleno nel programma di Flavio Insinna.

Infatti nella trasmissione che per anni è stata condotta dal compianto Fabrizio Frizzi era presente un concorrente molto giovane che ha sfidato la campionessa in carica, arrivando persino al gioco finale. Per chi non lo avesse capito Francesco è gay e lo confessato in studio senza nessuna timidezza. Oltre alla reazione presente nello studio dell’ex Dear di Roma, i telespettatori sono rimasti a bocca aperta per quello che ha fatto il padrone di casa Insinna.

Il coming out e il messaggio di Flavio Insinna

Il concorrente de L’Eredità Francesco è originario di un comune in provincia di Ascoli Piceno, per essere più precisi arriva da Monteprandone. Il ragazzo è uno studente di Medicina, ma come professione fa il rider. Questo gli da la possibilità di pagarsi gli studi. In più il giovane è un aspirante compositore ed è felicemente fidanzato con Matteo.

E proprio il conduttore romano Flavio Insinna ha detto: “Salutiamo il tuo ragazzo che tifa per te”. Non è la prima volta che l’attore capitolino spiazza il pubblico, infatti qualche mese fa era accaduta la stessa cosa facendo piacere ai diretti interessati.

Francesco non riesce a portarsi a casa i soldi

Il giovane Francesco è riuscito a confrontarsi con la campionessa in carica de L’Eredità arrivando anche al gioco finale, ma non è riuscito a portarsi a casa il montepremi accumulato in puntata. Il ragazzo era presente anche l’appuntamento successivo, ovvero quello del 5 marzo 2020 dove ha dato il meglio di sé.

Anche in quell’occasione non ha vinto a La Ghigliottina ma cercherà di riprovarci nella nuova puntata. Tornerà nella puntata per cercare di portarsi a casa un bottino. Non è la prima volta che nel quiz tv L’Eredità partecipata un concorrente apertamente omosessuale. Come accennato prima, a dicembre del 2019 Francesco De Angelis ha fatto furore con la sua preparazione.