Amici 2020 in onda senza pubblico, chi è il secondo eliminato?

Da una settimana ha preso il via il serale di Amici di Maria De Filippi. All’interno della scuola i ragazzi che hanno avuto accesso all’ultima fase del talent, si danno battaglia a suon di coreografie e canzoni. Ieri sera, venerdì 6 marzo, è andata in onda la seconda puntata che ha portato all’eliminazione di uno degli allievi. Si tratta di un ballerino, ma di chi in particolare? Scopriamolo!

Amici 2020, l’andamento della seconda puntata

La seconda puntata di Amici 2020 è andata in onda, come si era prospettato, senza la presenza del pubblico in studio. Si tratta di una misura preventiva contro la diffusione del Coronavirus che ha già costretto ad annullare diversi programmi e a mandarne altri in onda senza pubblico.

Come avvenuto per la prima puntata, anche nella seconda vi è stata una sfida tra gli allievi che, uno contro l’altro, si sono sfidati in tre diversi gironi. Chi, in ciascuno, si piazzava al primo posto aveva diritto alla maglia per l’accesso alla terza puntata. Non sono mancati i duetti con cantanti famosi. Questa settimana è toccato a Fabrizio Moro che ha duettato con Jacopo con “Portami via”.

È poi toccato a Loredana Bertè che, duettando con Giulia, ha cantato “Che cosa vuoi da me” e a Mahmood che, insieme a Gaia, ha cantato “Soldi”. Come era già stato annunciato, anche questa settimana Al Bano e Romina sono stati protagonisti della serata. I due si sono esibiti in “Cara terra mia” e “Nostalgia Canaglia”. Al Bano ha anche duettato con Nyv nel brano “Quando quando quando”.

L’eliminato della seconda puntata

A giudicare le esibizioni dei ragazzi di Amici 2020 ci hanno pensato il televoto, i professori, la giuria televisiva (Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte) e il Var (Beppe Vessicchio e Luciano Cannito).

Dopo l’eliminazione, la scorsa settimana, dei cantanti Martina e Francesco, ad abbandonare il programma è stata, ieri sera, la ballerina Talisa che ha perso il confronto diretto con Jacopo.

Accedono alla terza puntata di venerdì Gaia, Nyv, Giulia, Jacopo, Nicolai, Valentin e Javier. L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle 21.20 su canale 5.